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Published Вчера, 19:08

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В Екатеринбурге мальчик упал в люк с горячей водой

В Екатеринбурге мальчик упал в люк с горячей водой

26 октября 2023, 19:08
Фото: Прокуратура Свердловской области
14-летний подросток упал в коллектор с горячей водой и получил ожоги, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел около 20:30 неподалеку от дома N56 по улице 40 лет Октября, уточнили в ведомстве. На помощь мальчику пришел водитель такси и медики «скорой», которые по случайному стечению обстоятельств проезжали мимо. Пострадавшего госпитализировали в больницу, о его состоянии пока не сообщается.

Прокуратура после случившегося проверит соблюдение законодательства на предмет содержания коммунальной инфраструктуры.

В апреле в коллектор провалился другой мальчик, это произошло в районе Сибирского тракта. Его удалось оттуда вытащить с помощью спасателей. Сотрудники МЧС поставили трипод с лебедкой и, спустившись вниз, подняли и согрели ребенка в служебной машине, сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

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