В Екатеринбурге мальчик упал в люк с горячей водой

Инцидент произошел около 20:30 неподалеку от дома N56 по улице 40 лет Октября, уточнили в ведомстве. На помощь мальчику пришел водитель такси и медики «скорой», которые по случайному стечению обстоятельств проезжали мимо. Пострадавшего госпитализировали в больницу, о его состоянии пока не сообщается.