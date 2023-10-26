В Екатеринбурге мальчик упал в люк с горячей водой

Posted Вчера, 19:08
Published Вчера, 19:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Инцидент произошел около 20:30 неподалеку от дома N56 по улице 40 лет Октября, уточнили в ведомстве. На помощь мальчику пришел водитель такси и медики «скорой», которые по случайному стечению обстоятельств проезжали мимо. Пострадавшего госпитализировали в больницу, о его состоянии пока не сообщается.
Прокуратура после случившегося проверит соблюдение законодательства на предмет содержания коммунальной инфраструктуры.
В апреле в коллектор провалился другой мальчик, это произошло в районе Сибирского тракта. Его удалось оттуда вытащить с помощью спасателей. Сотрудники МЧС поставили трипод с лебедкой и, спустившись вниз, подняли и согрели ребенка в служебной машине, сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.