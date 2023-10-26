В Екатеринбурге неизвестный «минировал» школы и требовал денег на телефон

Posted Вчера, 11:11
Published Вчера, 11:11
Modified Вчера, 11:13
Updated Вчера, 11:13
Сообщения злоумышленник рассылал по электронной почте. Все здания проверялись, ничего опасного в них не было найдено.
Известно, что все атаки произошли 25 октября. Письма нескольким школам разослал некий Семен. Текст был написан из череды кириллицы и цифр. Семен требовал деньги, пишет «КП-Екатеринбург».
Если в течение дня вы не скинете на эту мобилу денег при анонимном переводе — я взорву здание, — сообщал Семен.
И он указывал номер телефона. Известно, что сим-карта оформлена на 16-летнего хоккеиста из Красноярска. Полиция нашла его. Школьник отрицает, что как-то связан с этими сообщениями.
Ранее ученика гимназии задержали в Екатеринбурге за то, что он «заминировал» магазин «Жизньмарт».