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Posted Вчера, 11:11

Published Вчера, 11:11

Modified Вчера, 11:13

Updated Вчера, 11:13

В Екатеринбурге неизвестный «минировал» школы и требовал деньги

В Екатеринбурге неизвестный «минировал» школы и требовал денег на телефон

26 октября 2023, 11:11
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге неизвестный «минировал» школы и требовал деньги

Школы Екатеринбурга и Свердловской области подверглись атаке со стороны неизвестного. Кто-то сообщал о том, что здания заминированы, и требовал деньги.

Сообщения злоумышленник рассылал по электронной почте. Все здания проверялись, ничего опасного в них не было найдено.

Известно, что все атаки произошли 25 октября. Письма нескольким школам разослал некий Семен. Текст был написан из череды кириллицы и цифр. Семен требовал деньги, пишет «КП-Екатеринбург».

Если в течение дня вы не скинете на эту мобилу денег при анонимном переводе — я взорву здание, — сообщал Семен.

И он указывал номер телефона. Известно, что сим-карта оформлена на 16-летнего хоккеиста из Красноярска. Полиция нашла его. Школьник отрицает, что как-то связан с этими сообщениями.

Ранее ученика гимназии задержали в Екатеринбурге за то, что он «заминировал» магазин «Жизньмарт».

В Екатеринбурге сообщили о минировании пивного магазина
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#Полиция#Деньги#Взрыв#Школы#Хоккеист#Атака#Мобильный телефон#Красноярск#Номер телефона#Сим-карта#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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