В Екатеринбурге неожиданно перестал работать медиаэкран

Напомним, 300-метровый медиаэкран из металлического материала в Екатеринбурге на улице Вайнера торжественно открылся 12 августа 2023 года. Мероприятие сопровождалось салютом. Планируется, что сооружение будет стоять в городе в течение нескольких лет.