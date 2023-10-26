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Posted Вчера, 04:15

Published Вчера, 04:15

Modified Вчера, 04:15

Updated Вчера, 04:15

В Екатеринбурге отключился медиаэкран из-за технических повреждений

В Екатеринбурге неожиданно перестал работать медиаэкран

26 октября 2023, 04:15
Фото: Telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера»

В Екатеринбурге отключился медиаэкран из-за технических повреждений

В Екатеринбурге перестал работать медиаэкран на улице Вайнера 25 октября 2023 года. Причиной его отключения стали технические неполадки.

Известно, что причиной отключения экрана стали внешние технические проблемы, рассказали в Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера».

Планировалось, что в этот день вечером екатеринбуржцы смогут послушать различные композиции известных рок-музыкантов.

Напомним, 300-метровый медиаэкран из металлического материала в Екатеринбурге на улице Вайнера торжественно открылся 12 августа 2023 года. Мероприятие сопровождалось салютом. Планируется, что сооружение будет стоять в городе в течение нескольких лет.

В Екатеринбурге под залпы салюта откроют медиаэкран
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