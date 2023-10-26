В Екатеринбурге неожиданно перестал работать медиаэкран

Posted Вчера, 04:15
Published Вчера, 04:15
Modified Вчера, 04:15
Updated Вчера, 04:15
Известно, что причиной отключения экрана стали внешние технические проблемы, рассказали в Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера».
Планировалось, что в этот день вечером екатеринбуржцы смогут послушать различные композиции известных рок-музыкантов.
Напомним, 300-метровый медиаэкран из металлического материала в Екатеринбурге на улице Вайнера торжественно открылся 12 августа 2023 года. Мероприятие сопровождалось салютом. Планируется, что сооружение будет стоять в городе в течение нескольких лет.