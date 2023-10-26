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Published Вчера, 14:24

Modified Вчера, 14:24

Updated Вчера, 14:24

22 автобуса в Екатеринбурге изменят свои номера

В Екатеринбурге у 22 автобусных маршрутов появится новая нумерация

26 октября 2023, 14:24
Фото: Midjourney

22 автобуса в Екатеринбурге изменят свои номера

В Екатеринбурге у некоторых автобусных маршрутов сменятся номера. Обновления вступят в силу 1 декабря 2023 года.

Так, номера изменятся у автобусных маршрутов №1, 5, 9, 12 14 и других. Кроме того, помимо смены нумерации поменяется маршрут у семи автобусов: №16, 45, 53, 94, 5, 80, 76. При этом автобусы №60 и 26 будут отменены, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В мэрии отметили, что коррективы в номерах городского транспорта — последний этап внедрения сквозной нумерации. Всем трамваям в уральской столице будут присвоены номера с 1 по 24, троллейбусам с 25 по 39, а автобусам с 40 по 99.

Напомним, о том, что в Екатеринбурге у общественного транспорта произойдут изменения, стало известно в июле 2023 года.

Изменится нумерация всех трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге
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#Транспорт#Пассажиры#Маршрут#Движение#Трамваи#Общественный транспорт#Троллейбусы#Номера#Городской транспорт#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Нумерация#Автобусные маршруты
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