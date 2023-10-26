В Екатеринбурге у 22 автобусных маршрутов появится новая нумерация

Posted Вчера, 14:24
Published Вчера, 14:24
Modified Вчера, 14:24
Updated Вчера, 14:24
Так, номера изменятся у автобусных маршрутов №1, 5, 9, 12 14 и других. Кроме того, помимо смены нумерации поменяется маршрут у семи автобусов: №16, 45, 53, 94, 5, 80, 76. При этом автобусы №60 и 26 будут отменены, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В мэрии отметили, что коррективы в номерах городского транспорта — последний этап внедрения сквозной нумерации. Всем трамваям в уральской столице будут присвоены номера с 1 по 24, троллейбусам с 25 по 39, а автобусам с 40 по 99.
Напомним, о том, что в Екатеринбурге у общественного транспорта произойдут изменения, стало известно в июле 2023 года.