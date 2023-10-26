В Ревде местного жителя осудили за 1,4 млн долгов по алиментам

Posted Вчера, 06:53
Published Вчера, 06:53
Modified Вчера, 06:55
Updated Вчера, 06:55
В сентябре 2021 года мужчину привлекали к уголовной ответственности за неуплату. В январе его привлекли к административной ответственности. Однако и после этого свердловчанин не начал давать необходимые деньги ребенку, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В итоге сумма задолженности превысила 1,4 миллиона рублей. Суд приговорил горожанина к 7 месяцам лишения свободы, которые были заменены на 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от его заработка.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель, не плативший алименты, задолжал ребенку более 400 тысяч рублей. Ему назначили семь месяцев работ с удержанием 5% от заработанной суммы.