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Posted Вчера, 06:53

Published Вчера, 06:53

Modified Вчера, 06:55

Updated Вчера, 06:55

Житель Ревды приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов

В Ревде местного жителя осудили за 1,4 млн долгов по алиментам

26 октября 2023, 06:53
Фото: 1MI

Житель Ревды приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов

Мужчину приговорили к исправительным работам за то, что он продолжительное время не выплачивал своему ребенку алименты. Долг превысил 1, 4 миллиона рублей.

В сентябре 2021 года мужчину привлекали к уголовной ответственности за неуплату. В январе его привлекли к административной ответственности. Однако и после этого свердловчанин не начал давать необходимые деньги ребенку, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге сумма задолженности превысила 1,4 миллиона рублей. Суд приговорил горожанина к 7 месяцам лишения свободы, которые были заменены на 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от его заработка.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель, не плативший алименты, задолжал ребенку более 400 тысяч рублей. Ему назначили семь месяцев работ с удержанием 5% от заработанной суммы.

Житель Екатеринбурга задолжал почти полмиллиона ребенку. За это его осудили
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#Общество#Суд#Ревда#Административная ответственность#Приговор#Долг#Уголовная ответственность#Долги#Задолженность#Должник#Алименты#Исправительные работы#Взыскание#Елизавета Зиборова
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