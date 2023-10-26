В Ревде местного жителя осудили за 1,4 млн долгов по алиментам

В сентябре 2021 года мужчину привлекали к уголовной ответственности за неуплату. В январе его привлекли к административной ответственности. Однако и после этого свердловчанин не начал давать необходимые деньги ребенку, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.