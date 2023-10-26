В «Тагиллифте» рассказали свою версию ЧП с лифтом

Posted Вчера, 12:51
Published Вчера, 12:51
Modified Вчера, 12:53
Updated Вчера, 12:53
Представители ООО СП «Тагиллифт» рассказали свою версию о случившемся в одном из домов Нижнего Тагила: лифт зажал женщину и поехал, в результате она провисела полчаса вниз головой.
По версии компании, тагильчанка нажала кнопку вызова нужного этажа и, стоя в дверном проеме, разговаривала с приятельницей. Лифт начал подниматься, и женщина потеряла равновесие. Об этом сообщают ИА «Все Новости».
Женщина вместе с ребенком приехала в гости к родственникам. После того, как коляска с ребенком была помещена в кабину, женщина нажала кнопку нужного этажа, и, стоя в проеме двери, продолжила разговор со знакомой. Через некоторое время двери начали закрываться, и одновременно с этим лифт начал движение вверх, — отметили в «Тагиллифте».
Диспетчер получил сигнал о том, что произошло ЧП и через 12 минут электромеханик приехал на место и вытащил пострадавшую, утверждают в компании.
Напомним, что после этого ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Также инцидентом заинтересовались специалисты Ростехнадзора, сотрудники Тагилстроевской прокуратуры и местного УВД.
Сама женщина находится в больнице, ее прооперировали. Реабилитация продлится около полугода, после чего она сможет ходить, утверждают медики.