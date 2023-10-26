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Posted Вчера, 12:51

Published Вчера, 12:51

Modified Вчера, 12:53

Updated Вчера, 12:53

«Тагиллифт» представил свою версию о причинах зажатия женщины в лифте

В «Тагиллифте» рассказали свою версию ЧП с лифтом

26 октября 2023, 12:51
Фото: 1MI

«Тагиллифт» представил свою версию о причинах зажатия женщины в лифте

После травмы жительницы Нижнего Тагила в лифте ООО СП «Тагиллифт» прокомментировали ситуацию.

Представители ООО СП «Тагиллифт» рассказали свою версию о случившемся в одном из домов Нижнего Тагила: лифт зажал женщину и поехал, в результате она провисела полчаса вниз головой.

По версии компании, тагильчанка нажала кнопку вызова нужного этажа и, стоя в дверном проеме, разговаривала с приятельницей. Лифт начал подниматься, и женщина потеряла равновесие. Об этом сообщают ИА «Все Новости».

Женщина вместе с ребенком приехала в гости к родственникам. После того, как коляска с ребенком была помещена в кабину, женщина нажала кнопку нужного этажа, и, стоя в проеме двери, продолжила разговор со знакомой. Через некоторое время двери начали закрываться, и одновременно с этим лифт начал движение вверх, — отметили в «Тагиллифте».

Диспетчер получил сигнал о том, что произошло ЧП и через 12 минут электромеханик приехал на место и вытащил пострадавшую, утверждают в компании.

Напомним, что после этого ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Также инцидентом заинтересовались специалисты Ростехнадзора, сотрудники Тагилстроевской прокуратуры и местного УВД.

Сама женщина находится в больнице, ее прооперировали. Реабилитация продлится около полугода, после чего она сможет ходить, утверждают медики.

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