ВТБ Лизинг анонсирует эксклюзивные условия на грузовую технику Shacman

Posted Вчера, 11:27
Published Вчера, 11:27
Modified Вчера, 11:28
Updated Вчера, 11:28
Специальные условия распространяются на наиболее востребованные модели: самосвалы Shacman серий X3000, X5000, и тягачи серий X3000, X5000 и X6000. Транспорт выпускается грузоподъемностью от 25 до 90 тонн с колесными формулами 6×4, 6×6 и 8×4. Грузовики и самосвалы Shacman используются на строительных площадках, в карьерах, задействованы в перевозке сыпучих материалов и мусорных отходов.
Так, при оформлении в лизинг популярной модели самосвала Х5000 стоимостью 11 075 000 рублей с учетом скидки на авансовый платеж, ежемесячный платёж составит от 160 841 рублей при условии внесении аванса в размере 49% сроком на 7 лет. Налоговая выгода за весь период финансовой аренды достигнет 3 111 778 рублей. Клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать комфортные условия: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами и минимальной переплатой за лизинг.
По данным аналитического агентства «Автостат» по итогам сентября рынок грузовых автомобилей в России вырос на 89,1%. Марка Shacman занимает второе место в рейтинге продаж грузовой техники в России. В сентябре объем продаж марки вырос в 2,5 раза с результатом в 2,18 единиц относительно того же периода прошлого года.
«Новая программа стала возможна благодаря партнерству ВТБ Лизинг с дилером Shacman в России, компанией ООО „ИнтерТехника“. В портфеле лизингодателя свыше 4000 партнеров, включая производителей и дистрибьюторов транспорта и техники, и их число постоянно растёт за счёт новых марок и игроков на российском рынке. Мы следим за предпочтениями наших клиентов и своевременно выводим новые предложения, чтобы удовлетворить спрос с их стороны», — отметил Андрей Гетманюк, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.
«Наша цель — понимая потребности клиентов, предоставлять им комплексное решение в сегменте грузового автотранспорта. Sinoway (ООО „ИнтерТехника“) предлагает широкий выбор моделей Shacman, качественное обслуживание в сети сервисных центров, а также поставку оригинальных запасных частей. Партнёрство с ВТБ-Лизинг позволяет предложить клиентам выгодное решение по финансированию и сделать покупку Shacman еще более комфортной», — прокомментировал Максим Спицын, исполнительный директор «ИнтерТехника».
Подать заявку на приобретение в лизинг техники Shacman клиенты могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.
*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 19.10.2023 г.