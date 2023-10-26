ВТБ Лизинг анонсирует эксклюзивные условия на грузовую технику Shacman

Так, при оформлении в лизинг популярной модели самосвала Х5000 стоимостью 11 075 000 рублей с учетом скидки на авансовый платеж, ежемесячный платёж составит от 160 841 рублей при условии внесении аванса в размере 49% сроком на 7 лет. Налоговая выгода за весь период финансовой аренды достигнет 3 111 778 рублей. Клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать комфортные условия: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами и минимальной переплатой за лизинг.