Запись к врачу в социальной сети «ВКонтакте»: мини-приложение «Госуслуги»

Posted Вчера, 19:43
Published Вчера, 19:43
Modified Вчера, 19:43
Updated Вчера, 19:43
Лидерами по числу официальных пабликов, использующих новую функцию, среди субъектов Федерации стали: Краснодарский край — 157 сообществ медорганизаций, Санкт-Петербург — 125 и Нижегородская область — 107. 15 регионов РФ используют мини-приложение на официальных страницах всех медучреждений, ведущих прием пациентов.
Внедрение сервиса на уровне регионов обеспечивается головной организацией центров управления регионами «Диалог», координирующей проект по развитию госпабликов. Об этом пишет 56orb.ru.
Как заявил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, развитие госпабликов в сфере здравоохранения входит в перечень ключевых направлений на пути к достижению открытости и пациентоцентричности всей сферы. Официальные страницы медучреждений являются не просто способом взаимодействия граждан с поликлиниками и больницами, позволяющим узнавать новости и получать ответы на вопросы, — эти паблики также стали площадкой для интеграции актуальных сервисов. Среди них — мини-приложение «Запись к врачу». С его помощью пациенты могут очень быстро записаться на прием, а работники медицинских учреждений, которым не нужно вручную оформлять записи, — экономят рабочее время. Сервис демонстрирует востребованность, а его популярность растет: услугой воспользовались более 14 тысяч граждан.
Чтобы получить доступ к новой опции на мобильном устройстве, нужно перейти на официальную страницу медучреждения, ведущего прием, после чего выбрать виджет «Запись к врачу» и пройти авторизацию.
Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам «ВКонтакте», рассказал о множестве актуальных обновлений, интегрируемых в соцсеть и популярных среди ее пользователей. Постоянно обновляется платформа VK Mini Apps, на которой представители бизнеса и соцструктуры могут создать полезный для людей сервис.
Ранее сообщалось, что мини-приложение от «Госуслуг» во «ВКонтакте» для записи детей в кружки и секции уже устанавливают официальные паблики школ и детсадов.