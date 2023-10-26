Запись к врачу в социальной сети «ВКонтакте»: мини-приложение «Госуслуги»

Как заявил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, развитие госпабликов в сфере здравоохранения входит в перечень ключевых направлений на пути к достижению открытости и пациентоцентричности всей сферы. Официальные страницы медучреждений являются не просто способом взаимодействия граждан с поликлиниками и больницами, позволяющим узнавать новости и получать ответы на вопросы, — эти паблики также стали площадкой для интеграции актуальных сервисов. Среди них — мини-приложение «Запись к врачу». С его помощью пациенты могут очень быстро записаться на прием, а работники медицинских учреждений, которым не нужно вручную оформлять записи, — экономят рабочее время. Сервис демонстрирует востребованность, а его популярность растет: услугой воспользовались более 14 тысяч граждан.