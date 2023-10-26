Женщина в Екатеринбурге вынудила сервис Amediateka удалить фильм о Мэрилине Мэнсоне

Екатеринбурженка несколько месяцев добивалась удаления данного фильма. В киноленте актриса Эван Рейчел Вуд рассказала о том, что она неоднократно подвергалась насилию со стороны знаменитого рокера. Однако, по мнению Герлах, в этом фильме нет достоверной информации и, кроме того, он портит репутацию Мэнсона, пишет ЕАН.