Женщина в Екатеринбурге вынудила сервис Amediateka удалить фильм о Мэрилине Мэнсоне

Posted Вчера, 15:48
Published Вчера, 15:48
Modified Вчера, 15:48
Updated Вчера, 15:48
Екатеринбурженка несколько месяцев добивалась удаления данного фильма. В киноленте актриса Эван Рейчел Вуд рассказала о том, что она неоднократно подвергалась насилию со стороны знаменитого рокера. Однако, по мнению Герлах, в этом фильме нет достоверной информации и, кроме того, он портит репутацию Мэнсона, пишет ЕАН.
В итоге суд заочно вынес решение об удалении данной картины. В Amediateka подтвердили, что фильм с платформы удален, однако не исключают, что через некоторое время он снова будет доступен к просмотру.
При этом Герлах предупредила, что если это произойдет и фильм снова появится в общем доступе, руководство сервиса может быть оштрафовано Минкультом за показ без прокатного удостоверения.
Напомним, 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге состоялась премьера зарубежного фильма «Оппенгеймер», несмотря на то, что ранее Минкульт запретил его показывать.