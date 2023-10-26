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Published Вчера, 15:48

Modified Вчера, 15:48

Updated Вчера, 15:48

Amediateka удалил фильм о Мэрилине Мэнсоне после жалоб жительницы Екатеринбурга

Женщина в Екатеринбурге вынудила сервис Amediateka удалить фильм о Мэрилине Мэнсоне

26 октября 2023, 15:48
Фото: 1MI

Amediateka удалил фильм о Мэрилине Мэнсоне после жалоб жительницы Екатеринбурга

В Екатеринбурге правозащитница Екатерина Герлах потребовала удалить из онлайн-кинотеатра Amediateka документальный фильм «Восстание феникса» про рок-музыканта Мэрилина Мэнсона.

Екатеринбурженка несколько месяцев добивалась удаления данного фильма. В киноленте актриса Эван Рейчел Вуд рассказала о том, что она неоднократно подвергалась насилию со стороны знаменитого рокера. Однако, по мнению Герлах, в этом фильме нет достоверной информации и, кроме того, он портит репутацию Мэнсона, пишет ЕАН.

В итоге суд заочно вынес решение об удалении данной картины. В Amediateka подтвердили, что фильм с платформы удален, однако не исключают, что через некоторое время он снова будет доступен к просмотру.

При этом Герлах предупредила, что если это произойдет и фильм снова появится в общем доступе, руководство сервиса может быть оштрафовано Минкультом за показ без прокатного удостоверения.

Напомним, 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге состоялась премьера зарубежного фильма «Оппенгеймер», несмотря на то, что ранее Минкульт запретил его показывать.

В Екатеринбурге состоялась кинопремьера «Оппенгеймер», несмотря на запрет Минкульта
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