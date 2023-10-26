Житель Нижнего Тагила заразил 17-летнюю школьницу опасной болезнью

Напомним, ранее сотрудницу одного из детских садов Челябинска подозревали, что она могла заразить сифилисом одного из воспитанников. Администрация учреждения при этом пыталась скрыть происходящее. Ситуация стала известна, когда у родителей стали собирать согласия для забора анализов у детей, не объясняя причину.