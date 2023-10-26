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Posted Вчера, 09:02

Published Вчера, 09:02

Modified Вчера, 16:59

Updated Вчера, 16:59

ВИЧ-инфицированный в Нижнем Тагиле заразил 17-летнюю школьницу

Житель Нижнего Тагила заразил 17-летнюю школьницу опасной болезнью

26 октября 2023, 09:02
Фото: 1MI

ВИЧ-инфицированный в Нижнем Тагиле заразил 17-летнюю школьницу

В Нижнем Тагиле ВИЧ-инфицированный мужчина заразил 17-летнюю девочку. Сам он знал, что у него имеется заболевание.

23-летний мужчина работает электромонтажником. Ранее он был судим за кражу. Молодой человек в мае вступил в интимную связь со школьницей.

Ему было известно о своем заболевании. Однако говорить о нем партнерше он не стал. Также не были использованы средства контрацепции, пишет Telegram-канал Baza.

В результате девочка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за заражение ВИЧ-инфекцией. Мужчине грозит один год лишения свободы.

В Следственном комитете по Свердловской области TagilCity.ru информацию не опровергли. Там сообщили, что ситуацию не комментируют.

Напомним, ранее сотрудницу одного из детских садов Челябинска подозревали, что она могла заразить сифилисом одного из воспитанников. Администрация учреждения при этом пыталась скрыть происходящее. Ситуация стала известна, когда у родителей стали собирать согласия для забора анализов у детей, не объясняя причину.

#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Криминал#Заражение#ВИЧ#Ирина Кирилова
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