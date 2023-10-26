Жительница Нижнего Тагила выбегала из горящего дома и обгорела

Posted Вчера, 09:05
Published Вчера, 09:05
Modified Вчера, 10:12
Updated Вчера, 10:12
Горел одноэтажный деревянный дом на улице Привокзальная. На место прибыли четыре спасателя и две единицы спецтехники. Известно, что в одном из них живет 71-летняя женщина, а в другом — ее сын с семьей, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Вечером семья топила печь, а утром мужчина проснулся от криков матери. Он посмотрел в окно и увидел, что в доме мамы горит крыша. Он побежал к ней на помощь.
Однако женщина уже выбежала из дома самостоятельно. При этом огонь задел ее, и она получила термические ожоги шеи, верхних и нижних конечностей II степени. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
До приезда пожарных семья и соседи проливали дом, пытаясь справиться с возгоранием. После приезда пожарных пламя было потушено за 18 минут. Проводится проверка.
Ранее тагильчанин чуть не сгорел заживо во время сна. При этом ему удалось выбраться и выжить.