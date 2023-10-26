Жительница Нижнего Тагила выбегала из горящего дома и обгорела

Горел одноэтажный деревянный дом на улице Привокзальная. На место прибыли четыре спасателя и две единицы спецтехники. Известно, что в одном из них живет 71-летняя женщина, а в другом — ее сын с семьей, сообщили в Отделе надзорной деятельности.