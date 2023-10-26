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Posted Вчера, 09:05

Published Вчера, 09:05

Modified Вчера, 10:12

Updated Вчера, 10:12

Жительница Нижнего Тагила получила ожоги в горящем доме

Жительница Нижнего Тагила выбегала из горящего дома и обгорела

26 октября 2023, 09:05
Фото: Отдел надзорной деятельности

Жительница Нижнего Тагила получила ожоги в горящем доме

В частном доме в Нижнем Тагиле произошел пожар. ЧП случилось 25 октября примерно в 8:00.

Горел одноэтажный деревянный дом на улице Привокзальная. На место прибыли четыре спасателя и две единицы спецтехники. Известно, что в одном из них живет 71-летняя женщина, а в другом — ее сын с семьей, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Пожар в Нижнем ТагилеПожар в Нижнем Тагиле
Женщина обгорела во время пожараЖенщина обгорела во время пожара
Дом выгорел до тлаДом выгорел до тла
Пожар в Нижнем Тагиле
Фото: Отдел надзорной деятельности

Вечером семья топила печь, а утром мужчина проснулся от криков матери. Он посмотрел в окно и увидел, что в доме мамы горит крыша. Он побежал к ней на помощь.

Однако женщина уже выбежала из дома самостоятельно. При этом огонь задел ее, и она получила термические ожоги шеи, верхних и нижних конечностей II степени. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

До приезда пожарных семья и соседи проливали дом, пытаясь справиться с возгоранием. После приезда пожарных пламя было потушено за 18 минут. Проводится проверка.

Ранее тагильчанин чуть не сгорел заживо во время сна. При этом ему удалось выбраться и выжить.

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