20 школьников подхватили кишечную инфекцию на цирковом конкурсе в Перми

Участники фестиваля, приехавшие в Пермь из Новокузнецка, размещались в гостинице «Профсоюзная». 26 октября должен был состояться гала-концерт, однако его пришлось отменить, так как накануне дети от 8 до 16 лет стали жаловаться на симптомы отравления. В итоге их госпитализировали в больницу, пишет Properm.ru.