20 школьников подхватили кишечную инфекцию на цирковом конкурсе в Перми

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Участники фестиваля, приехавшие в Пермь из Новокузнецка, размещались в гостинице «Профсоюзная». 26 октября должен был состояться гала-концерт, однако его пришлось отменить, так как накануне дети от 8 до 16 лет стали жаловаться на симптомы отравления. В итоге их госпитализировали в больницу, пишет Properm.ru.
Предположительно, дети могли заразиться норовирусом в кафе «Сказка», которое находится в гостинице. В прокуратуре начали проверку общепита. Также проверку организовали сотрудники СК по Пермскому краю.
Состояние заболевших школьников сейчас стабильное. Пациентам сейчас оказывают необходимую медпомощь.
Ситуацию с массовым отравлением детей взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Доклад о ходе следствия предоставит глава пермского СУ СК Денис Головкин.
Напомним, в Екатеринбурге кишечной инфекцией заразились восемь учеников лицея №12. По предположению родителя одного из школьников, отравиться дети могли в школьной столовой.