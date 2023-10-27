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Дети массово отравились во время циркового конкурса в Перми

20 школьников подхватили кишечную инфекцию на цирковом конкурсе в Перми

27 октября 2023, 14:15
Фото: 1MI

Дети массово отравились во время циркового конкурса в Перми

В Перми произошло массовое отравление школьников из Новокузнецка во время всероссийского циркового фестиваля. ЧП случилось 25 октября 2023 года.

Участники фестиваля, приехавшие в Пермь из Новокузнецка, размещались в гостинице «Профсоюзная». 26 октября должен был состояться гала-концерт, однако его пришлось отменить, так как накануне дети от 8 до 16 лет стали жаловаться на симптомы отравления. В итоге их госпитализировали в больницу, пишет Properm.ru.

Предположительно, дети могли заразиться норовирусом в кафе «Сказка», которое находится в гостинице. В прокуратуре начали проверку общепита. Также проверку организовали сотрудники СК по Пермскому краю.

Состояние заболевших школьников сейчас стабильное. Пациентам сейчас оказывают необходимую медпомощь.

Ситуацию с массовым отравлением детей взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Доклад о ходе следствия предоставит глава пермского СУ СК Денис Головкин.

Напомним, в Екатеринбурге кишечной инфекцией заразились восемь учеников лицея №12. По предположению родителя одного из школьников, отравиться дети могли в школьной столовой.

Восемь первоклассников отравились в лицее № 12 в Екатеринбурге
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