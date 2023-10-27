«Аэрофлот Техникс» открыл цех по ремонту стоек шасси на Airbus A320

Уточняется, что плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 выполняется раз в 10-12 лет или каждые 20 тысяч летных циклов. У «Аэрофлота» крупнейший в России парк самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний группы «Аэрофлот».