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«Аэрофлот Техникс» открыл цех по ремонту стоек шасси на Airbus A320

«Аэрофлот Техникс» открыл цех по ремонту стоек шасси на Airbus A320

27 октября 2023, 10:40
Фото: ПАО "Аэрофлот"
Провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлот Техникс» открыл на базе своих ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320. Соответствующее разрешение компания получила от Росавиации.

Регулятор проинспектировал работу подразделений, проверил компетенции сотрудников, внутренние нормативные документы организации, производственные, складские и офисные помещения. По итогам аудита «Аэрофлот Техникс» полностью подтвердил соответствие требованиям регулятора, сообщает rostovgazeta.ru.

Если раньше компания могла выполнять замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320, то теперь сможет осуществлять их полное техническое обслуживание.

Уточняется, что плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 выполняется раз в 10-12 лет или каждые 20 тысяч летных циклов. У «Аэрофлота» крупнейший в России парк самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний группы «Аэрофлот».

В текущем году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В будущем «Аэрофлот Техникс» намерен продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов самолетов.

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