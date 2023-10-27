«Аэрофлот Техникс» открыл цех по ремонту стоек шасси на Airbus A320

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:40
Регулятор проинспектировал работу подразделений, проверил компетенции сотрудников, внутренние нормативные документы организации, производственные, складские и офисные помещения. По итогам аудита «Аэрофлот Техникс» полностью подтвердил соответствие требованиям регулятора, сообщает rostovgazeta.ru.
Если раньше компания могла выполнять замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320, то теперь сможет осуществлять их полное техническое обслуживание.
Уточняется, что плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 выполняется раз в 10-12 лет или каждые 20 тысяч летных циклов. У «Аэрофлота» крупнейший в России парк самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний группы «Аэрофлот».
В текущем году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В будущем «Аэрофлот Техникс» намерен продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов самолетов.