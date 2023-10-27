Андрей Малахов разнес мэра Каменска-Уральского за неосвещенную лесополосу

После того, как в эфир вышел второй выпуск шоу Малахова, посвященный смерти девушки, в мэрии рассказали, что установки освещения данного дорожного участка в планах нет. При этом, по словам главы города, с редакторами телешоу в администрации разговоров никто не вел.