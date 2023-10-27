Андрей Малахов разнес мэра Каменска-Уральского за неосвещенную лесополосу

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Освещения в этой зоне нет до сих пор. По словам Малахова, перед выборами Герасимов обещал высшим должностным лицам, что установит фонарные столбы. Однако после выборов все осталось как прежде, пишет Е1.
После того, как в эфир вышел второй выпуск шоу Малахова, посвященный смерти девушки, в мэрии рассказали, что установки освещения данного дорожного участка в планах нет. При этом, по словам главы города, с редакторами телешоу в администрации разговоров никто не вел.
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, который принял участие в выпуске передачи, сказал, что для решения этой ситуации нужно подключать СК и прокуратуру, чтобы сотрудники ведомств провели проверку действий мэрии.
Напомним, 16-летнюю девушку обнаружили мертвой в лесополосе ночью 10 августа 2023 года. В ее смерти подозревается мужчина, ехавший долгое время за ней на велосипеде. Сейчас он находится в СИЗО.