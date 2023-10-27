Бывшему мэру Сосьвы грозит тюремный срок за халатность

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:52
Сейчас Макаров находится под подпиской о невыезде. Ему предъявили обвинение в халатности, рассказал Ура.ру адвокат Алексей Зорин.
Экс-главе поселка грозит до семи лет тюремного заключения.
Напомним, новой главой поселка стал бывший управляющий администрацией Северного управленческого округа Евгений Преин.
Весной 2023 года в Сосьве произошел массовый пожар, который уничтожил более сотни жилых домов и других зданий. Жители поселка вынуждены были эвакуироваться в другие населенные пункты.
В сентябре 2023 года в поселке было завершено строительство новых домов на месте сгоревших в пожаре.