tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

На экс-мэра поселка Сосьва возбудили уголовное дело

Бывшему мэру Сосьвы грозит тюремный срок за халатность

27 октября 2023, 03:52
Фото: 1MI

На экс-мэра поселка Сосьва возбудили уголовное дело

В отношении бывшего мэра свердловского поселка Сосьва Геннадия Макарова возбудили уголовное дело в сентябре 2023 года.

Сейчас Макаров находится под подпиской о невыезде. Ему предъявили обвинение в халатности, рассказал Ура.ру адвокат Алексей Зорин.

Экс-главе поселка грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, новой главой поселка стал бывший управляющий администрацией Северного управленческого округа Евгений Преин.

Весной 2023 года в Сосьве произошел массовый пожар, который уничтожил более сотни жилых домов и других зданий. Жители поселка вынуждены были эвакуироваться в другие населенные пункты.

В сентябре 2023 года в поселке было завершено строительство новых домов на месте сгоревших в пожаре.

Полуразрушенный пожаром свердловский поселок Сосьва возглавил опытный чиновник
Узнать подробнее
Читайте также:
Главе Первоуральска грозит отставка из-за аварии на водопроводеВ Екатеринбурге детсад обвинили в халатности после смерти ребенка на горкеВ Каменском ГО ликвидируют заброшенный поселок
#Общество#Происшествия#Пожар#Уголовное дело#Строительство#Глава#Мэр#Обвинение#Сосьва#Подписка#Поселок#Халатность#Адвокат#Тюремный срок#Елизавета Зиборова#Мера пресечения#Подписка о невыезде
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49