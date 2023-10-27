Глава ТПП РФ Катырин: Главное пожелание бизнеса — стабильность в законодательстве

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Форум завершился пленарным заседанием, на котором выступил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Он представил результаты работы ведомства в текущем году.
«Мы приняли позицию, согласно которой мы в обязательном порядке все компании не переводим на электронные счета-фактуры», — сказал он.
Егоров также отметил, что счета-фактуры — это всего лишь один из множества видов документов, используемых бизнесом в электронном документообороте. Он подчеркнул, что бизнес активно его внедряет и за последние три года его использование выросло с 10 до 46%.
Представители Торгово-промышленной палаты выразили свою обеспокоенность тем, что внесение поправок в налоговый кодекс происходит слишком часто, в среднем раз в 13 дней, что серьезно усложняет работу бизнеса.
Глава ТПП РФ Сергей Катырин сказал, что стабильность в законодательстве является ключевым требованием бизнеса. Это важно не только для предприятий и предпринимателей, которые обязаны следить за изменениями, так как нарушение налогового кодекса может повлечь уголовную ответственность, но и для инвестиционного климата в целом.
Он также отметил, что основной тенденцией является дальнейшая цифровизация и совершенствование налоговой системы. Единый налоговый счет, который изначально вызывал затруднения при внедрении, продолжают совершенствовать.
Сергей Катырин добавил, что Торгово-промышленная палата выступила с инициативой о необходимости пересмотра Налогового кодекса совместно с государственными органами, бизнесом и общественными организациями.
Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров сказал, что палата активно работает над внесением резолюций в Налоговый кодекс и проект резолюций уже готов.
Чубаров также сообщил, что представители ТПП обратились к участникам форума с просьбой предоставить дополнения к резолюции в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что было предложение создать специальную рабочую группу с участием Федеральной налоговой службы для решения проблемы дробления бизнеса. Все эти вопросы будут собраны и направлены в органы власти для рассмотрения.
Торгово-промышленная палата предлагает ввести общие прозрачные критерии, которые будут определять использование схемы дробления бизнеса, когда одна компания делится на несколько фирм и индивидуальных предпринимателей, чтобы распределить выручку и использовать упрощенную систему налогообложения. Это нововведение позволит как государству, так и бизнесу понимать правила игры.