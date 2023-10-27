ИП из Нижнего Тагила пытался продать 558 литров паленого пива в коллективном саду

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Первый рейд в торговую точку был организован 20 мая 2023 года. Полицейские во время проверки обнаружили и изъяли нелегальный алкоголь: семь наименований различного пива общим объемом 403,5 литра.
Второй раз сотрудники правоохранительных органов нагрянули к индивидуальному предпринимателю 11 июля. В тот день они изъяли 155,3 литра контрафактного пива без необходимых документов.
В результате, 7 августа в отношении недобросовестного продавца было составлено два административных протокола за продажу нелегального алкоголя по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. При этом Арбитражный суд Свердловской области не выявил оснований для замены наказания в виде штрафа на предупреждение, так как ИП ранее уже привлекался к административной ответственности.
По решению суда за оба факта продажи нелегального пива нарушитель должен заплатить по 10 тысяч рублей. 558,8 литров изъятой продукции будут отправлены на уничтожение, выяснила редакция TagilCity.ru.