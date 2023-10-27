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ИП из Нижнего Тагила продавал контрафактный алкоголь и получил штрафы

ИП из Нижнего Тагила пытался продать 558 литров паленого пива в коллективном саду

27 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI

ИП из Нижнего Тагила продавал контрафактный алкоголь и получил штрафы

По решению суда два штрафа по 10 тысяч рублей получил индивидуальный предприниматель из Нижнего Тагила за продажу нелегального алкоголя в коллективном саду «Озерки №9».

Первый рейд в торговую точку был организован 20 мая 2023 года. Полицейские во время проверки обнаружили и изъяли нелегальный алкоголь: семь наименований различного пива общим объемом 403,5 литра.

Второй раз сотрудники правоохранительных органов нагрянули к индивидуальному предпринимателю 11 июля. В тот день они изъяли 155,3 литра контрафактного пива без необходимых документов.

В результате, 7 августа в отношении недобросовестного продавца было составлено два административных протокола за продажу нелегального алкоголя по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. При этом Арбитражный суд Свердловской области не выявил оснований для замены наказания в виде штрафа на предупреждение, так как ИП ранее уже привлекался к административной ответственности.

По решению суда за оба факта продажи нелегального пива нарушитель должен заплатить по 10 тысяч рублей. 558,8 литров изъятой продукции будут отправлены на уничтожение, выяснила редакция TagilCity.ru.

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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Полиция#Штраф#Алкоголь#Рейд#Контрафакт#Евгения Сафина
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