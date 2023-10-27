ИП из Нижнего Тагила пытался продать 558 литров паленого пива в коллективном саду

В результате, 7 августа в отношении недобросовестного продавца было составлено два административных протокола за продажу нелегального алкоголя по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. При этом Арбитражный суд Свердловской области не выявил оснований для замены наказания в виде штрафа на предупреждение, так как ИП ранее уже привлекался к административной ответственности.