КМСП: Три льготные программы кредитования малого бизнеса продолжат действовать

Как сообщает ТАСС, при участии Минэкономразвития РФ, Центрального банка и Корпорации МСП в стране действует льготная программа инвесткредитования «ПСК+1764». В соответствии с условиями данной программы для предприятий среднего бизнеса действует ставка 7,5%, а для малых и микропредприятий — 9%. В рамках «ПСК+1764» льготные ставки действуют до 5 лет, а сам кредит оформляется на срок до 10 лет. В перечне приоритетных направлений программы: переработка сельскохозяйственной продукции, обрабатывающее производство, логистические компании Кавказа и Дальнего Востока, а также сфера гостиничного бизнеса и профессиональная, научная и техническая деятельность.