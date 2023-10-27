КМСП: Три льготные программы кредитования малого бизнеса продолжат действовать

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Как и раньше, они не превысят 9% для малых и микропредприятий и 7,5% — для средних.
Также в КСМП сообщили, что действующая в рамках льготной правительственной программы кредитования высокотехнологичных инновационных компаний ставка 3% годовых останется прежней. Не изменятся и условия программы «1764» российского Минэкономразвития.
Как сообщает ТАСС, при участии Минэкономразвития РФ, Центрального банка и Корпорации МСП в стране действует льготная программа инвесткредитования «ПСК+1764». В соответствии с условиями данной программы для предприятий среднего бизнеса действует ставка 7,5%, а для малых и микропредприятий — 9%. В рамках «ПСК+1764» льготные ставки действуют до 5 лет, а сам кредит оформляется на срок до 10 лет. В перечне приоритетных направлений программы: переработка сельскохозяйственной продукции, обрабатывающее производство, логистические компании Кавказа и Дальнего Востока, а также сфера гостиничного бизнеса и профессиональная, научная и техническая деятельность.
Также в России действует программа кредитования высокотехнологичных малых и средних предприятий в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». В соответствии с условиями данной программы кредитные займы оформляются на сумму до 500 млн рублей по льготной ставке 3% годовых. Предприятия-заемщики должны соответствовать ряду условий: относиться к одной из 16 приоритетных отраслей, являться субъектом МСП, иметь годовую выручку не менее 100 млн рублей и ее среднегодовой прирост от 12%, а также обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.
В рамках льготной программы «1764» ставка составляет: ключевая ставка + 2,75% (не может превышать 12,25% при ключевой ставке до 13%, а также не может превышать 15% — для малых и 13,5% — для средних предприятий при ключевой ставке от 13%).
Льготные программы кредитования действуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой государства Владимиром Путиным. Проект курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.