Лишившись ног, колясочник из Донецка взял судьбу в свои руки

— Я помню, как лежал в больнице абсолютно растерянный, скованный болью. Но мне встретился человек, который сказал, что моя первая задача — думать, что делать дальше. И я понял, что мне нужно встать с кровати. Впервые на руках встал и дополз до туалета. Было больно, было неприятно, что на меня смотрят, но я дополз и больше никогда не пользовался «уткой». Я решил, что если смогу это сделать самостоятельно, то и дальше все получится. И у меня получилось. В течение 19 лет мои ноги — это мои руки, и я редко обращаюсь за помощью, — говорит участник проекта #безграничные_донбасс.