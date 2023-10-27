Лишившись ног, колясочник из Донецка взял судьбу в свои руки

Posted 27 октября, 12:29
Published 27 октября, 12:29
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В 19-летнем возрасте, когда наступает пора расцвета сил и возмужания, Константин попал в ДТП и остался без ног. С тех пор он старается жить по-новому и своим примером показывать, что люди с инвалидностью могут жить в социуме и выражение «люди с ограниченными возможностями» — это заблуждение.
Преодоление трудностей у него на генном уровне, да и воспитывали его так, что мужчина должен не только зарабатывать деньги, но и преодолевать сложные жизненные ситуации, в том числе непредвиденные, экстремальные.
— Я помню, как лежал в больнице абсолютно растерянный, скованный болью. Но мне встретился человек, который сказал, что моя первая задача — думать, что делать дальше. И я понял, что мне нужно встать с кровати. Впервые на руках встал и дополз до туалета. Было больно, было неприятно, что на меня смотрят, но я дополз и больше никогда не пользовался «уткой». Я решил, что если смогу это сделать самостоятельно, то и дальше все получится. И у меня получилось. В течение 19 лет мои ноги — это мои руки, и я редко обращаюсь за помощью, — говорит участник проекта #безграничные_донбасс.
Константин признается, что до травмы у него не было четкой цели в жизни. Когда оказался в инвалидной коляске, поддерживали друзья, родные, близкие. Но ночью он находился один на один со своими мыслями и поставил цель встать и как минимум выйти из квартиры. Он увидел новый мир, абсолютно незнакомый, который показался серым, недобрым. Затем пришло осознание, что не в мире дело, а в нем самом. Парня обуревали страхи, он не знал, что делать. Поэтому он так хорошо понимает молодых ребят, попавших в подобное положение, и знает, как помочь им снова обрести вкус жизни.
В 2016 году Константин Корюненко познакомился с общественной организацией «Новая жизнь» и его жизнь перевернулась. Мужчине пришлось по душе то, чем здесь занимаются. С тех пор он ведет общественную деятельность, оказывая психологическую поддержку. Поступил на курсы, чтобы стать экспертом по «Доступной среде».
Константин никогда не унывает и не дает это делать другим. Для него нет слова «не могу», есть «я не пробовал». И он пробует все: волейбол сидя, прыжки с парашютом, плавание, гонки на колясках, преодоление скалодрома. Недавно приобрел автомобиль, что стало новой ступенью в его жизни. Учится ездить на ручном управлении и с восторгом говорит: «Это для меня космос!».
Он благодарен за поддержку маме, старшему брату, жене и всей команде «Новая жизнь», которая тоже стала для него семьей.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.