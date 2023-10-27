tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

В Нижнем Тагиле мальчик катался по улицам на питбайке

Маленький ребенок проехал за рулем питбайка по улицам Нижнего Тагила

27 октября 2023, 04:24
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле мальчик катался по улицам на питбайке

Маленький ребенок прокатился по перекрестку в Нижнем Тагиле за рулем мотоцикла. Инцидент произошел 20 октября 2023 года.

Ребенка на мототранспорте заметили прохожие на улице. При этом мальчик был не один — рядом с ним ехал на мотоцикле побольше, по версии очевидцев, его отец, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Момент проезжавшего мальчика на питбайке был запечатлен на записи видеорегистратора одного из автомобилей.

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Сотрудниками ГИБДД будет проведена проверка по факту инцидента. Будут установлены личности нарушителей, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Напомним, 25 августа 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина вез на электровелосипеде дочку 4-5 лет. Девочка ехала позади без защитной экипировки.

Отец вез девочку без шлема на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Мотоциклист в Екатеринбурге наехал на металлическое ограждение и погибВодитель автомобиля в Нижнем Тагиле протаранил ворота. Пострадала трехлетняя девочкаВодитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Проверка#Дети#ГИБДД#Видео#ЧП#Мотоцикл#Очевидцы#Улицы#Нарушители#Питбайк#Видеорегистратор#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49