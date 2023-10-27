Маленький ребенок проехал за рулем питбайка по улицам Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Ребенка на мототранспорте заметили прохожие на улице. При этом мальчик был не один — рядом с ним ехал на мотоцикле побольше, по версии очевидцев, его отец, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Момент проезжавшего мальчика на питбайке был запечатлен на записи видеорегистратора одного из автомобилей.
Сотрудниками ГИБДД будет проведена проверка по факту инцидента. Будут установлены личности нарушителей, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Напомним, 25 августа 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина вез на электровелосипеде дочку 4-5 лет. Девочка ехала позади без защитной экипировки.