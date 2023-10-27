tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2023, 07:15

Published 27 октября 2023, 07:15

Modified 27 октября 2023, 07:17

Updated 27 октября 2023, 07:17

Для детей-сирот в Нижнем Тагиле приобретут 11 квартир

Не меньше 33 квадратов и готовый ремонт. 11 квартир для сирот купят в Нижнем Тагиле

27 октября 2023, 07:15
Фото: 1MI

Для детей-сирот в Нижнем Тагиле приобретут 11 квартир

Сюжет
Касается каждого
В Нижнем Тагиле планируют приобрести 11 квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Начальная цена каждой из жилплощади — 2,6 млн рублей.

Согласно документам закупок, площадь каждой из квартир не должна быть меньше 33 квадратных метров, а год постройки дома — не ранее 2020-го. Кроме того, жилплощадь должна сразу быть пригодной для проживания и не требовать капитального ремонта. Также среди требований: наличие дверей и окон, сантехники, кухонной плиты, электрики, ванны или душевой кабины, раковины, батарей и полотенцесушителя. Помещение должно соответствовать санитарным нормам и быть защищено от протечек со стороны инженерных систем.

Приобретение квартир для детей-сирот проводится в рамках региональной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года».

Ранее стало известно, что сироты из Свердловской области получат именные сертификаты, с помощью которых можно приобрести квартиру или погасить ипотеку. Ориентировочный размер выплаты на одного получателя составил 3,3 млн рублей.

Три миллиарда рублей власти выделят жителям Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
32 сироты в Реже получили квартиры в новостройкеЖилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле56 квартир в новостройках для детей-сирот закупят в Нижнем Тагиле
#Анна Григорьева#Экономика#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Сироты#Приобретение#Квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика