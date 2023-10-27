Не меньше 33 квадратов и готовый ремонт. 11 квартир для сирот купят в Нижнем Тагиле

Согласно документам закупок, площадь каждой из квартир не должна быть меньше 33 квадратных метров, а год постройки дома — не ранее 2020-го. Кроме того, жилплощадь должна сразу быть пригодной для проживания и не требовать капитального ремонта. Также среди требований: наличие дверей и окон, сантехники, кухонной плиты, электрики, ванны или душевой кабины, раковины, батарей и полотенцесушителя. Помещение должно соответствовать санитарным нормам и быть защищено от протечек со стороны инженерных систем.