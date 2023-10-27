Под Талицей четвертые сутки ищут женщину. Она нуждается в медпомощи

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В день пропажи на женщине были надеты куртка оранжевого цвета, футболка зеленого цвета и галоши синего цвета. Телосложение плотное, глаза карие, волосы русые, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
В поисках женщины участвуют сотрудники поисково-спасательного отряда.
Напомним, 25 октября 2023 года в Екатеринбурге исчезла пенсионерка, которая нуждается в помощи. Горожанка вышла на улицу погулять со своей собакой и обратно не пришла. В поисковом отряде организовали поиски пропавшей.