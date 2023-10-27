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Под Талицей пропала 37-летняя женщина из деревни

Под Талицей четвертые сутки ищут женщину. Она нуждается в медпомощи

27 октября 2023, 03:35
Фото: 1MI

Под Талицей пропала 37-летняя женщина из деревни

В деревне Новая под Талицей пропала 37-летняя местная жительница. Свердловчанка ушла из дома 23 октября 2023 года и не вернулась.

В день пропажи на женщине были надеты куртка оранжевого цвета, футболка зеленого цвета и галоши синего цвета. Телосложение плотное, глаза карие, волосы русые, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В поисках женщины участвуют сотрудники поисково-спасательного отряда.

Напомним, 25 октября 2023 года в Екатеринбурге исчезла пенсионерка, которая нуждается в помощи. Горожанка вышла на улицу погулять со своей собакой и обратно не пришла. В поисковом отряде организовали поиски пропавшей.

В Екатеринбурге ищут нуждающуюся в помощи пенсионерку с собакой
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