Помидоры, свекла и морковь больше всего подорожали за неделю в Свердловской области

Так, килограмм помидор свердловчане в среднем покупали за 172,64 рубля (+5,26%), морковь стоила 37,37 рубля (+2,02%), столовая свекла — 32,22 рубля (+2,4%). Однако на остальные овощи пока что продолжают дешеветь. За указанный период цена на картофель упала до 22,8 рубля (-7,2%), на свежую капусту — до 26,61 рубля (-4,1%), на репчатый лук — до 30,31 рубля (-0,1%).