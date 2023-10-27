Помидоры, свекла и морковь больше всего подорожали за неделю в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Так, килограмм помидор свердловчане в среднем покупали за 172,64 рубля (+5,26%), морковь стоила 37,37 рубля (+2,02%), столовая свекла — 32,22 рубля (+2,4%). Однако на остальные овощи пока что продолжают дешеветь. За указанный период цена на картофель упала до 22,8 рубля (-7,2%), на свежую капусту — до 26,61 рубля (-4,1%), на репчатый лук — до 30,31 рубля (-0,1%).
Литр молока в торговых точках региона можно было приобрести за 64,75 рубля (+0,28%), десяток яиц стоил 86,36 рубля (+1,53%), килограмм курицы — 221,46 рубля (+0,96%). Кроме того, подорожали мясо, колбаса и сосиски, сыры, чай, сахар, печенье, хлеб, гречка и водка, выяснила редакция TagilCity.ru.
Среди немного подешевевших продуктов в списке значатся замороженная рыба, подсолнечное масло, сметана, творог, поваренная соль и яблоки.