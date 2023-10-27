Работники культуры в Екатеринбурге станут больше зарабатывать

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
На 18,9% поднимут минимальный оклад екатеринбуржцам, которые работают в муниципальных культурных учреждениях. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также оклад повысится у сотрудников дополнительного образования в сфере культуры. Размеры повышающих коэффициентов к окладам за присвоенные квалификационные категории будут зависеть от того, какие именно категории присваиваются работникам, которые прошли аттестацию.
Так, коэффициент ведущего мастера сцены составит 0,20. За высшую категорию будут назначать коэффициент 0,15, а за первую категорию — коэффициент 0,10. Для сотрудников допобразования коэффициент за высшую категорию уровень коэффициента будет 0,20, а за первую 0,15.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге подняли зарплаты сотрудникам университетов.