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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Рекомендации по уходу за кожей вокруг глаз

27 октября 2023, 10:33
Проявление темных кругов под глазами может быть вызвано несколькими факторами, такими как недостаток сна, стресс или переутомление.

Даже одна бессонная ночь может привести к появлению темных кругов под глазами, особенно со временем. Косметический химик Елена Николаева рассказала Pravda.Ru о способах их устранения.

В первую очередь, необходимо вернуться к нормальному режиму сна. Затем следует использовать легкие текстуры косметических средств, такие как гели, крем-гели и эмульсии. Рекомендуется попробовать комбучку — продукт ферментации черного чая или сарсапогенин для борьбы с темными кругами.

Если темные круги сопровождаются отечностью, нужно усилить микроциркуляцию с помощью средств с кофеином, зеленым чаем или рутином. Также можно использовать роносферы — светоотражающие частицы, чтобы скрыть недостатки кожи и создать эффект сияния.

Витамины группы B помогают укрепить сосуды и борются со старением и тонкостью кожи, а витамины группы K увлажняют кожу и осветляют темные круги под глазами.

Одна из причин появления синяков связана с возрастными изменениями. В области глаз мало подкожной жировой клетчатки, которая со временем становится тоньше, что приводит к видимости сети сосудов через кожу.

Если причина появления темных кругов связана с пигментацией, рекомендуется использовать косметику с солодкой, витамином С, ниацинамидом или ретинолом.

Массаж лица может быть вредным для кожи вокруг глаз, если проводить его слишком интенсивно. Кожа в этой области очень тонкая, поэтому слишком сильное трение может вызвать различные повреждения. Не рекомендуется делать массаж гуаша на пищевых растительных маслах, так как это может вызвать обезвоженность и сухость кожи.

Общие рекомендации по уходу за кожей в области глаз включают хранение средств в холодильнике, чтобы усилить их действие, а также аккуратное нанесение кремов на орбитальную кость легкими движениями, не тянущими кожу.

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