Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Даже одна бессонная ночь может привести к появлению темных кругов под глазами, особенно со временем. Косметический химик Елена Николаева рассказала Pravda.Ru о способах их устранения.
В первую очередь, необходимо вернуться к нормальному режиму сна. Затем следует использовать легкие текстуры косметических средств, такие как гели, крем-гели и эмульсии. Рекомендуется попробовать комбучку — продукт ферментации черного чая или сарсапогенин для борьбы с темными кругами.
Если темные круги сопровождаются отечностью, нужно усилить микроциркуляцию с помощью средств с кофеином, зеленым чаем или рутином. Также можно использовать роносферы — светоотражающие частицы, чтобы скрыть недостатки кожи и создать эффект сияния.
Витамины группы B помогают укрепить сосуды и борются со старением и тонкостью кожи, а витамины группы K увлажняют кожу и осветляют темные круги под глазами.
Одна из причин появления синяков связана с возрастными изменениями. В области глаз мало подкожной жировой клетчатки, которая со временем становится тоньше, что приводит к видимости сети сосудов через кожу.
Если причина появления темных кругов связана с пигментацией, рекомендуется использовать косметику с солодкой, витамином С, ниацинамидом или ретинолом.
Массаж лица может быть вредным для кожи вокруг глаз, если проводить его слишком интенсивно. Кожа в этой области очень тонкая, поэтому слишком сильное трение может вызвать различные повреждения. Не рекомендуется делать массаж гуаша на пищевых растительных маслах, так как это может вызвать обезвоженность и сухость кожи.
Общие рекомендации по уходу за кожей в области глаз включают хранение средств в холодильнике, чтобы усилить их действие, а также аккуратное нанесение кремов на орбитальную кость легкими движениями, не тянущими кожу.