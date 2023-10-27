Рекомендации по уходу за кожей вокруг глаз

Массаж лица может быть вредным для кожи вокруг глаз, если проводить его слишком интенсивно. Кожа в этой области очень тонкая, поэтому слишком сильное трение может вызвать различные повреждения. Не рекомендуется делать массаж гуаша на пищевых растительных маслах, так как это может вызвать обезвоженность и сухость кожи.