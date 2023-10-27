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Updated Сегодня, 09:17

Школа Нижнего Тагила стала лауреатом всероссийского конкурса

Школа из Нижнего Тагила стала одной из лучших на Всероссийском конкурсе

27 октября 2023, 09:15
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Школа Нижнего Тагила стала лауреатом всероссийского конкурса

В Москве подведены итоги Х Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». В число лауреатов вошла школа №71 из Нижнего Тагила.

В Управлении образования Нижнего Тагила поздравили руководство и педагогический состав учреждения.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Данный конкурс проводится ежегодно. Его цель — повышение активности школ в развитии и внедрении практик инклюзивного образования.

Ранее Педагога из Екатеринбурга признали лучшим учителем начальных классов в России. Награду Оксане Круминой, учительнице гимназии №104, на церемонии в Гостином дворе вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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