Школа из Нижнего Тагила стала одной из лучших на Всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:17
В Управлении образования Нижнего Тагила поздравили руководство и педагогический состав учреждения.
Данный конкурс проводится ежегодно. Его цель — повышение активности школ в развитии и внедрении практик инклюзивного образования.
Ранее Педагога из Екатеринбурга признали лучшим учителем начальных классов в России. Награду Оксане Круминой, учительнице гимназии №104, на церемонии в Гостином дворе вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.