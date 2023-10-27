СК проверит коммунальщиков после падения подростка в люк с кипятком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Во время следствия сотрудники ведомства установят личности тех, кто несет ответственность за оказание качественных коммунальных услуг и за сохранение безопасности жителей города на объекте, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Сейчас проведен осмотр места ЧП. Также сотрудники Следкома потребуют необходимую документацию у коммунальных служб для изучения. Кроме того, проведут судмедэкспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью подростка.
Напомним, 26 октября 2023 года 14-летний школьник, гулявший со своим другом, встал на стеклянную раму, которая прикрывала коллектор. От веса мальчика рама треснула и он упал вниз. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.