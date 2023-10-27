СК проверит коммунальщиков после падения подростка в люк с кипятком в Екатеринбурге

Напомним, 26 октября 2023 года 14-летний школьник, гулявший со своим другом, встал на стеклянную раму, которая прикрывала коллектор. От веса мальчика рама треснула и он упал вниз. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.