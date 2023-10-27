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В СК возбудили дело после падения мальчика в люк с кипятком в Екатеринбурге

СК проверит коммунальщиков после падения подростка в люк с кипятком в Екатеринбурге

27 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI

В СК возбудили дело после падения мальчика в люк с кипятком в Екатеринбурге

Следственный комитет в Екатеринбурге возбудил уголовное дело по факту травмирования подростка, который получил ожоги после падения в коллектор с кипятком.

Во время следствия сотрудники ведомства установят личности тех, кто несет ответственность за оказание качественных коммунальных услуг и за сохранение безопасности жителей города на объекте, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Сейчас проведен осмотр места ЧП. Также сотрудники Следкома потребуют необходимую документацию у коммунальных служб для изучения. Кроме того, проведут судмедэкспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью подростка.

Напомним, 26 октября 2023 года 14-летний школьник, гулявший со своим другом, встал на стеклянную раму, которая прикрывала коллектор. От веса мальчика рама треснула и он упал вниз. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Стало известно состояние упавшего в люк с кипятком мальчика в Екатеринбурге
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