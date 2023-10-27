СК РФ потребовал отчитаться о деле упавшего в люк в Екатеринбурге мальчика

Такое поручение получил и. о. главы СУ СК РФ по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи занимаются восстановлением картины случившегося.