СК РФ потребовал отчитаться о деле упавшего в люк в Екатеринбурге мальчика

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Такое поручение получил и. о. главы СУ СК РФ по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи занимаются восстановлением картины случившегося.
ЧП произошло 26 октября на улице 40 лет Октября. В колодец упал 14-летний Роман. Он гулял с другом и упал в люк.
Сейчас школьник находится в реанимации в больнице. Он подключен к аппарату ИВЛ. У него диагностировано более 50% ожогов тела. Врачи решают вопрос о проведении операции.