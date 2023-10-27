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СУ СК РФ заинтересовался делом упавшего в люк мальчика из Екатеринбурга

СК РФ потребовал отчитаться о деле упавшего в люк в Екатеринбурге мальчика

27 октября 2023, 12:41
Фото: 1MI

СУ СК РФ заинтересовался делом упавшего в люк мальчика из Екатеринбурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после падения ребенка в люк с кипятком.

Такое поручение получил и. о. главы СУ СК РФ по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи занимаются восстановлением картины случившегося.

ЧП произошло 26 октября на улице 40 лет Октября. В колодец упал 14-летний Роман. Он гулял с другом и упал в люк.

Сейчас школьник находится в реанимации в больнице. Он подключен к аппарату ИВЛ. У него диагностировано более 50% ожогов тела. Врачи решают вопрос о проведении операции.

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