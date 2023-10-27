Стало известно состояние упавшего в люк с кипятком мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 07:10
Школьник сейчас находится в реанимации детской больницы на ИВЛ. Состоянии тяжелое. Площадь ожогов на теле — 50-55%. Врачи оказывают ребенку необходимую помощь. Также решается вопрос о том, чтобы провести пострадавшему операцию, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Известно, что в день ЧП он гулял вместе со своим другом. На улице 40-летия Октября они увидели канализационные колодцы, которые были накрыты стеклянными рамами. Подросток встал на одну из этих рам. Стекло треснуло, и мальчик упал вниз.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту происшествия. Устанавливаются лица, которые несут ответственность за качественное обслуживание и обеспечение безопасности горожан на данном объекте.
Напомним, происшествие случилось вечером 26 октября 2023 года. На помощь ребенку пришли водитель такси и сотрудники скорой помощи.