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Стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

Стало плохо водителю: подробности смертельного ДТП на Северном шоссе в Нижнем Тагиле

27 октября 2023, 15:53
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

Стали известно, по какой причине произошла массовая авария с тремя автомобилями в Нижнем Тагиле на Северном шоссе.

У светлого автомобиля лежал погибший водитель, рядом стояла машина реанимации. Кроме того, на дороге образовалась серьезная пробка, рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Также свидетели аварии рассказали, что водителю, который спровоцировал ЧП, стало плохо и он скончался за рулем.

На месте происшествия работают автоинспекторы, выясняя точные причины и обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Напомним, авария произошла 27 октября 2023 года.

В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Погиб человек
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