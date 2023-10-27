Стало плохо водителю: подробности смертельного ДТП на Северном шоссе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
У светлого автомобиля лежал погибший водитель, рядом стояла машина реанимации. Кроме того, на дороге образовалась серьезная пробка, рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Также свидетели аварии рассказали, что водителю, который спровоцировал ЧП, стало плохо и он скончался за рулем.
На месте происшествия работают автоинспекторы, выясняя точные причины и обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Напомним, авария произошла 27 октября 2023 года.