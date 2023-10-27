Столкнулись лоб в лоб. ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Виновником ДТП оказался 57-летний водитель Lada Vesta, который при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Audi Q5, а после наехал на еще одну машину — Hyundai Creta.
В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя автомобиля Lada Vesta составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующихся преимущественно правом движения) и выписан штраф в размере 500 рублей, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Напомним, 24 октября 31-летняя жительница Нижнего Тагила, управлявшая иномаркой Nissan Micra, не справилась с управлением и врезалась в ворота лодочной станции. В аварии пострадала ее трехлетняя дочь, ехавшая на пассажирском сидении.