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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Три автомобиля столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Столкнулись лоб в лоб. ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнем Тагиле

27 октября 2023, 11:04
Фото: tagilcity.ru

Три автомобиля столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Утром 27 октября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошла авария с участием трех автомобилей. Все они получили механические повреждения.

Виновником ДТП оказался 57-летний водитель Lada Vesta, который при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Audi Q5, а после наехал на еще одну машину — Hyundai Creta.

ДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем ТагилеДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
ДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем ТагилеДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
ДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем ТагилеДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
ДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем ТагилеДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
ДТП с тремя автомобилями на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя автомобиля Lada Vesta составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующихся преимущественно правом движения) и выписан штраф в размере 500 рублей, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, 24 октября 31-летняя жительница Нижнего Тагила, управлявшая иномаркой Nissan Micra, не справилась с управлением и врезалась в ворота лодочной станции. В аварии пострадала ее трехлетняя дочь, ехавшая на пассажирском сидении.

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