Терехин: Спрос на грузоперевозки культурных ценностей в 2023 году вырос

По его словам, компания регулярно получает запросы от коммерческих организаций и просьбы организовать транспортировку оборудования особого назначения. В качестве примера Терехин рассказал, как компания везла особо опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. Длина такого пути составила 17 тысяч километров, а масса груза равнялась 600 килограммам. Такую продукцию отправили на полуостров для обеспечения потребностей нефтегазодобывающей промышленности, также ее возможно применять для сейсморазведки. Специфика транспортировки в таком случае складывалась из протяженного маршрута и потребности перемещения большегруза через паромную переправу по причине отсутствия прямого наземного автомобильного сообщения между материковой частью страны и конечной точкой пути.