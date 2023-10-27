Терехин: Спрос на грузоперевозки культурных ценностей в 2023 году вырос

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Как сообщает 56orb.ru, ссылаясь на комментарий Терехина, повышенный спрос зафиксирован как в Центральном регионе, так и в других частях РФ.
«Спецсвязь» закупает новую специализированную бронированную технику для удовлетворения спроса и обеспечения максимального уровня безопасности. Также заметно выросли запросы на перевозку культурных ценностей: например, 2 октября 2023 года «Спецсвязь» перевезла из музея Сочи в Тульский музей изобразительных искусств цикл произведений Ильи Глазунова «Поле Куликово». Стоит отметить, что для перевозки культурных ценностей требуется специализированный транспорт с возможностью поддержать любой температурный режим», — рассказал про актуальные потребности в сфере грузоперевозок и принимаемые меры по их обеспечению Терехин.
Он уверен, что рост спроса на перевозки предметов искусства вызван увеличением числа выставочных и музейных комплексов.
По его словам, компания регулярно получает запросы от коммерческих организаций и просьбы организовать транспортировку оборудования особого назначения. В качестве примера Терехин рассказал, как компания везла особо опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. Длина такого пути составила 17 тысяч километров, а масса груза равнялась 600 килограммам. Такую продукцию отправили на полуостров для обеспечения потребностей нефтегазодобывающей промышленности, также ее возможно применять для сейсморазведки. Специфика транспортировки в таком случае складывалась из протяженного маршрута и потребности перемещения большегруза через паромную переправу по причине отсутствия прямого наземного автомобильного сообщения между материковой частью страны и конечной точкой пути.
Терехин подчеркнул, что в Центральном регионе «Спецсвязь» ведет доставку специальной корреспонденции и грузов, стандартных и экспресс-отправлений, занимается коммерческими грузоперевозками. В каждое управление региона, согласно специфике деятельности конкретного субъекта, направляются множество запросов на ключевые (якорные) виды деятельности.
В своей беседе с «Комсомольской правдой» Терехин подвел итоги работы компании в уходящем году, обратив внимание, что автопарк удалось пополнить большегрузными транспортными средствами и бронеавтомобилями.
«Это повлияло на развитие перевозок денежной наличности и грузоперевозок в целом, а также на увеличение выручки по отношению к предыдущему году», — отметил он.
В итоге в текущем году компании удалось перевыполнить поставленный план по продажам примерно на 10%.
«В 2024 году мы планируем наращивать объемы грузоперевозок, развивать новые направления деятельности в каждом субъекте Центрального региона, в том числе перевозку денежной наличности, продолжать работу по снижению операционных затрат, сохранить нашу команду — сложившийся дружный коллектив», — назвал цели на следующий год Терехин.