В Екатеринбурге мальчик искупался в кипятке, а сиротам в Нижнем Тагиле купят квартиры

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
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Updated Сегодня, 18:35
Подросток упал в коллектор с горячей водой. Инцидент произошел около 20:30 неподалеку от дома № 56 по улице 40 лет Октября в Екатеринбурге, об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В Екатеринбурге рядом с детским садиком планируют построить исправительный центр. Депутаты сообщили о массовых жалобах мэру города, об этом редакции TagilCity.ru рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев.
За прошлую неделю жители Свердловской области заметили очередное подорожание овощей. Какие продукты выросли в цене с 16 по 23 октября, рассказывает редакция TgilCity.ru.
В Нижнем Тагиле для детей сирот планируют купить одиннадцать квартир. Каждая не меньше 33 квадратных метров. Начальная цена каждой из жилплощади составит 2,6 млн рублей.
10 тысяч рублей штрафа получил индивидуальный предприниматель из Нижнего Тагила за продажу нелегального алкоголя в коллективном саду «Озерки №9». В общей сложности 558 литров различно пива будет отправлено на утилизацию.
В Нижнем Тагиле произошла авария с участием трех автомобилей. Виновником ДТП оказался 57-летний водитель. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу. На этот раз обошлось без пострадавших.