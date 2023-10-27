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Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

В Екатеринбурге мальчик искупался в кипятке, а сиротам в Нижнем Тагиле купят квартиры

В Екатеринбурге мальчик искупался в кипятке, а сиротам в Нижнем Тагиле купят квартиры

27 октября 2023, 18:33
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге мальчик упал в кипяток, а мэру пожаловались на стройку. Какие овощи подорожали в Нижнем Тагиле и кому купят квартиры. 558 литров незаконного пенного и тройное лобовое: самое важное, что произошло 27 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Подросток упал в коллектор с горячей водой. Инцидент произошел около 20:30 неподалеку от дома № 56 по улице 40 лет Октября в Екатеринбурге, об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В Екатеринбурге мальчик упал в люк с горячей водой
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В Екатеринбурге рядом с детским садиком планируют построить исправительный центр. Депутаты сообщили о массовых жалобах мэру города, об этом редакции TagilCity.ru рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев.

Жители Екатеринбурга пожаловались мэру на строительство исправцентра около детсада
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За прошлую неделю жители Свердловской области заметили очередное подорожание овощей. Какие продукты выросли в цене с 16 по 23 октября, рассказывает редакция TgilCity.ru.

Помидоры, свекла и морковь больше всего подорожали за неделю в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле для детей сирот планируют купить одиннадцать квартир. Каждая не меньше 33 квадратных метров. Начальная цена каждой из жилплощади составит 2,6 млн рублей.

Не меньше 33 квадратов и готовый ремонт. 11 квартир для сирот купят в Нижнем Тагиле
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10 тысяч рублей штрафа получил индивидуальный предприниматель из Нижнего Тагила за продажу нелегального алкоголя в коллективном саду «Озерки №9». В общей сложности 558 литров различно пива будет отправлено на утилизацию.

ИП из Нижнего Тагила пытался продать 558 литров паленого пива в коллективном саду
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В Нижнем Тагиле произошла авария с участием трех автомобилей. Виновником ДТП оказался 57-летний водитель. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу. На этот раз обошлось без пострадавших.

Столкнулись лоб в лоб. ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнем Тагиле
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