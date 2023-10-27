В Екатеринбурге отправлен в СИЗО мужчина, который хотел сжечь женщину

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Данная мера пресечения была избрана судом после рассмотрения материалов дела, которые были предоставлены сотрудниками СК. Екатеринбуржец обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского екатеринбургского суда.
Напомним, женщина сообщила свердловчанину, что намерена уехать к своей маме, так как ей надоели скандалы с ним. После этого мужчина похитил и увез ее в гараж, где стал ее избивать с особой жестокостью. Кроме того, он ее поджег, но потушил огонь и повез ее в лес, чтобы убить.
На трассе пострадавшая сумела спровоцировать аварию, чтобы спастись. Свердловчанин сбежал, а женщину отвезли в больницу, где ей сейчас оказывают помощь. Обвиняемого вскоре задержали.