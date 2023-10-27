tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Жителя Екатеринбурга поместили под стражу за попытку убийства женщины

В Екатеринбурге отправлен в СИЗО мужчина, который хотел сжечь женщину

27 октября 2023, 15:36
Фото: 1MI

Жителя Екатеринбурга поместили под стражу за попытку убийства женщины

В Екатеринбурге заключили под стражу 32-летнего ранее судимого мужчину, который избил и едва не убил сожительницу. Он будет находиться в СИЗО до 24 декабря 2023 года.

Данная мера пресечения была избрана судом после рассмотрения материалов дела, которые были предоставлены сотрудниками СК. Екатеринбуржец обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского екатеринбургского суда.

Напомним, женщина сообщила свердловчанину, что намерена уехать к своей маме, так как ей надоели скандалы с ним. После этого мужчина похитил и увез ее в гараж, где стал ее избивать с особой жестокостью. Кроме того, он ее поджег, но потушил огонь и повез ее в лес, чтобы убить.

На трассе пострадавшая сумела спровоцировать аварию, чтобы спастись. Свердловчанин сбежал, а женщину отвезли в больницу, где ей сейчас оказывают помощь. Обвиняемого вскоре задержали.

Прибил ноги к доске и поджег: житель Екатеринбурга чуть не убил сожительницу
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Екатеринбурге назначил встречу с наркоторговцем и избил его до смертиРанее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревностиЖительница деревни в Свердловской области зарезала знакомого из-за неприязни
#Больница#Суд#Полиция#Уголовное дело#Лес#Женщина#Криминал#Мужчина#Задержание#Преступление#Жестокость#Сизо#ЧП#Гараж#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Мера пресечения#Инцидент#Покушение на убийство
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49