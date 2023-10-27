В Екатеринбурге отправлен в СИЗО мужчина, который хотел сжечь женщину

Напомним, женщина сообщила свердловчанину, что намерена уехать к своей маме, так как ей надоели скандалы с ним. После этого мужчина похитил и увез ее в гараж, где стал ее избивать с особой жестокостью. Кроме того, он ее поджег, но потушил огонь и повез ее в лес, чтобы убить.