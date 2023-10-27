В Екатеринбурге почти на 40% взлетело в цене куриное мясо

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
По данным Свердловскстата, в мае стоимость килограмма тушки составляла 160 рублей, а 23 октября она уже стоит 221 рубль. За пять месяцев рост составил 38%.
Пожаловались на цены и бизнесмены. Например, хозяин киоска с шаурмой Александр Афанасьев закупает куриное филе оптом. Он сказал, что на филе цены выросли еще сильнее, пишет Е1.
По словам предпринимателя, для его торговой точки необходимо регулярно закупать 50 кг филе. За один месяц цена на него выросла на 100 рублей — с 279 до 379 рублей. До этого за пару месяцев цена увеличивалась на 25%, а в сравнении с маем — то на 55%, утверждает бизнесмен.
Он отметил, что из-за цен в начале лета он был вынужден поднять цены на шаурму на 20% — со 160 до 200 рублей. Так как цены продолжают увеличиваться, сейчас он работает практически в ноль.
Сейчас курица и свинина продолжают дорожать, растут цены на овощи, но стоимость блюд поднимать я не готов, это оттолкнет клиентов, — рассказал Александр.
Также он уверен, что скоро будут расти случаи отравления людей в общепите, так как предприниматели начнут закупаться там, где дешевле — с рук, либо использовать просрочку. А многие ларьки с шаурмой просто стали закрываться, сообщает Александр.