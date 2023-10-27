В Екатеринбурге почти на 40% взлетело в цене куриное мясо

По словам предпринимателя, для его торговой точки необходимо регулярно закупать 50 кг филе. За один месяц цена на него выросла на 100 рублей — с 279 до 379 рублей. До этого за пару месяцев цена увеличивалась на 25%, а в сравнении с маем — то на 55%, утверждает бизнесмен.