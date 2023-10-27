В Минздраве выпустили новые рекомендации для борьбы с коронавирусом

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Там указано, что к симптомам коронавируса относиться повышенная температура, одышка, утомляемость и кашель, пишет ЕАН. Также эта болезнь может протекать без температуры, но с ощущением заложенности в грудной клетке, боли в горле, насморком, снижением обоняния и вкуса.
Помимо этого, для COVID-19 характерны признаки конъюнктивита, миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение.
У граждан пожилого возраста болезнь может протекать без лихорадки и кашля. В число симптомов у данной категории граждан включены делирий (психическое расстройство) и бред.
При этом Минздрав России рекомендует вакцинировать взрослых препаратами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона».