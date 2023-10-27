В Минздраве выпустили новые рекомендации для борьбы с коронавирусом

Там указано, что к симптомам коронавируса относиться повышенная температура, одышка, утомляемость и кашель, пишет ЕАН. Также эта болезнь может протекать без температуры, но с ощущением заложенности в грудной клетке, боли в горле, насморком, снижением обоняния и вкуса.