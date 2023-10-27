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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Минздраве обновили рекомендации по лечению коронавируса

В Минздраве выпустили новые рекомендации для борьбы с коронавирусом

27 октября 2023, 13:23
Фото: 1MI

В Минздраве обновили рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России выпустил обновленную рекомендацию по выявлению и лечению коронавируса.

Там указано, что к симптомам коронавируса относиться повышенная температура, одышка, утомляемость и кашель, пишет ЕАН. Также эта болезнь может протекать без температуры, но с ощущением заложенности в грудной клетке, боли в горле, насморком, снижением обоняния и вкуса.

Помимо этого, для COVID-19 характерны признаки конъюнктивита, миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение.

У граждан пожилого возраста болезнь может протекать без лихорадки и кашля. В число симптомов у данной категории граждан включены делирий (психическое расстройство) и бред.

При этом Минздрав России рекомендует вакцинировать взрослых препаратами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона».

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