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Человек погиб в массовом ДТП на Северном шоссе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Погиб человек

27 октября 2023, 14:42
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Человек погиб в массовом ДТП на Северном шоссе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошла серьезная дорожная авария на Северном шоссе с участием трех автомобилей. ДТП произошло 27 октября 2023 года.

На месте происшествия скончался водитель, спровоцировавший массовую аварию, рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

К месту ДТП прибыли экстренные службы города. Подробности ЧП станут известны позднее.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, 12 октября 2023 года на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария с участием грузовых машин.

Один из водителей грузовиков умер вследствие полученных травм в машине скорой помощи. У мужчины остались сын и беременная жена.

Водитель грузовика из Екатеринбурга погиб в массовом ДТП на Тюменской трассе
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