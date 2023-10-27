В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Погиб человек

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
На месте происшествия скончался водитель, спровоцировавший массовую аварию, рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
К месту ДТП прибыли экстренные службы города. Подробности ЧП станут известны позднее.
Напомним, 12 октября 2023 года на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария с участием грузовых машин.
Один из водителей грузовиков умер вследствие полученных травм в машине скорой помощи. У мужчины остались сын и беременная жена.