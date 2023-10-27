В Первоуральске после ЧП с распылением аэрозоля в школе проводится проверка

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
ЧП произошло в школе №15. Это случилось 27 октября. Пятиклассник пшикнул перцовым баллончиком в раздевалке спортивного зала школы, сообщает региональная прокуратура.
В результате семь школьников почувствовали недомогание: затрудненное дыхание и другие симптомы. Их госпитализировали.
В ходе проверки специалисты дадут оценку тому, как в школе соблюдаются права обучающихся. По ее окончании будет принято решение.
Напомним, что ученик неожиданно распылил перцовый балончик. В результате семь учеников оказались в больнице, двое из которых находятся в реанимации.