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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Первоуральске проводится проверка после распыления аэрозоля в школе

В Первоуральске после ЧП с распылением аэрозоля в школе проводится проверка

27 октября 2023, 13:03
Фото: Midjourney

В Первоуральске проводится проверка после распыления аэрозоля в школе

Прокуратура начала проверку после распыления аэрозоля в школе Первоуральска и обращением за медпомощью некоторых учеников.

ЧП произошло в школе №15. Это случилось 27 октября. Пятиклассник пшикнул перцовым баллончиком в раздевалке спортивного зала школы, сообщает региональная прокуратура.

В результате семь школьников почувствовали недомогание: затрудненное дыхание и другие симптомы. Их госпитализировали.

В ходе проверки специалисты дадут оценку тому, как в школе соблюдаются права обучающихся. По ее окончании будет принято решение.

Напомним, что ученик неожиданно распылил перцовый балончик. В результате семь учеников оказались в больнице, двое из которых находятся в реанимации.

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#Происшествия#Первоуральск#Проверка#Прокуратура#ЧП#Госпитализация#Ученики#Решение#Медпомощь#Перцовый баллончик#Раздевалка#Дарья Сорокина
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