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Posted 27 октября 2023, 04:46

Published 27 октября 2023, 04:46

Modified 27 октября 2023, 04:46

Updated 27 октября 2023, 04:46

В поселке в Свердловской области пропала 33-летняя женщина

В свердловском поселке Верх-Нейвинске ищут черноволосую молодую женщину

27 октября 2023, 04:46
Фото: 1MI

В поселке в Свердловской области пропала 33-летняя женщина

В поселке Верх-Нейвинске бесследно пропала 33-летняя женщина, нуждающаяся в медпомощи. Свердловчанку разыскивают с 26 октября 2023 года.

Рост пропавшей — 150 сантиметров. Волосы длинные черного цвета, глаза темные, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

В день исчезновения свердловчанка была одета в голубой длинный пуховик, синюю шапку и сапоги до щиколотки. Поиски женщины организовали сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 25 октября 2023 года в Екатеринбурге исчезла 14-летняя темноволосая школьница. На ней были надеты темные штаны, куртка, ботинки, бейсболка и шарф. Девочку ищут сотрудники отряда «Прорыв».

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