В свердловском поселке Верх-Нейвинске ищут черноволосую молодую женщину

Posted 27 октября 2023, 04:46
Published 27 октября 2023, 04:46
Modified 27 октября 2023, 04:46
Updated 27 октября 2023, 04:46
Рост пропавшей — 150 сантиметров. Волосы длинные черного цвета, глаза темные, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
В день исчезновения свердловчанка была одета в голубой длинный пуховик, синюю шапку и сапоги до щиколотки. Поиски женщины организовали сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 25 октября 2023 года в Екатеринбурге исчезла 14-летняя темноволосая школьница. На ней были надеты темные штаны, куртка, ботинки, бейсболка и шарф. Девочку ищут сотрудники отряда «Прорыв».