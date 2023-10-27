tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

В поселке в Свердловской области пропала 33-летняя женщина

В свердловском поселке Верх-Нейвинске ищут черноволосую молодую женщину

27 октября 2023, 04:46
Фото: 1MI

В поселке в Свердловской области пропала 33-летняя женщина

В поселке Верх-Нейвинске бесследно пропала 33-летняя женщина, нуждающаяся в медпомощи. Свердловчанку разыскивают с 26 октября 2023 года.

Рост пропавшей — 150 сантиметров. Волосы длинные черного цвета, глаза темные, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день исчезновения свердловчанка была одета в голубой длинный пуховик, синюю шапку и сапоги до щиколотки. Поиски женщины организовали сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 25 октября 2023 года в Екатеринбурге исчезла 14-летняя темноволосая школьница. На ней были надеты темные штаны, куртка, ботинки, бейсболка и шарф. Девочку ищут сотрудники отряда «Прорыв».

В Екатеринбурге сутки ищут худощавую 14-летнюю девушку
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Талицей четвертые сутки ищут женщину. Она нуждается в медпомощиВ Екатеринбурге ищут нуждающуюся в помощи пенсионерку с собакойВ Каменске-Уральском пропала 12-летняя школьница
#Происшествия#Поиск#Поисковый отряд#Женщина#ЧП#Приметы#Пропажа#Поиски#Лиза Алерт#Верх-Нейвинск#Пропала#Медпомощь#Елизавета Зиборова#Исчезновение#Пропавшая#Инцидент#Ориентировка#Поиск человека#Пропала женщина
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49