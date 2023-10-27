«Водоканал» Екатеринбурга заплатит 500 тысяч плотнику за падение с лесов

Чтобы подняться на леса, мужчины использовали приставную деревянную лестницу. Когда плотник левой ногой встал на поверхность настила, а правая оставалась на лестнице, то леса покачнулись. Один из работников решил сохранить устойчивость и придвинул леса к стене. Тогда лестница упала. Плотник потерял равновесие и упал на бетонный пол столяркой и лестницу.