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В Екатеринбурге плотник отсудил у «Водоканала» 500 тысяч за травму

«Водоканал» Екатеринбурга заплатит 500 тысяч плотнику за падение с лесов

27 октября 2023, 11:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге плотник отсудил у «Водоканала» 500 тысяч за травму

МУП «Водоканал» в Екатеринбурге заплатит плотнику 500 тысяч рублей компенсации за полученные травмы в результате падения со строительных лесов. Инцидент случился в столярном помещении насосной станции на улице Бычковой в феврале 2023 года.

Мужчина вместе со слесарем собирали и устанавливали строительные леса. Они проверили их устойчивость и приняли решение установить перила над настилом конструкции.

Чтобы подняться на леса, мужчины использовали приставную деревянную лестницу. Когда плотник левой ногой встал на поверхность настила, а правая оставалась на лестнице, то леса покачнулись. Один из работников решил сохранить устойчивость и придвинул леса к стене. Тогда лестница упала. Плотник потерял равновесие и упал на бетонный пол столяркой и лестницу.

На место немедленно была вызвана скорая помощь. Пострадавший был доставлен в больницу. Там выявили оскольчатый перелом крыла левой повздошной кости, множественные переломы ребер слева, травматический шок.

Инспекция труда провела проверку в организации и признала, что МУП нарушил требования охраны труда и допустил неподготовленного сотрудника к опасной работе. Также у работников не было индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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