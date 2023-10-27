«Водоканал» Екатеринбурга заплатит 500 тысяч плотнику за падение с лесов

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Мужчина вместе со слесарем собирали и устанавливали строительные леса. Они проверили их устойчивость и приняли решение установить перила над настилом конструкции.
Чтобы подняться на леса, мужчины использовали приставную деревянную лестницу. Когда плотник левой ногой встал на поверхность настила, а правая оставалась на лестнице, то леса покачнулись. Один из работников решил сохранить устойчивость и придвинул леса к стене. Тогда лестница упала. Плотник потерял равновесие и упал на бетонный пол столяркой и лестницу.
На место немедленно была вызвана скорая помощь. Пострадавший был доставлен в больницу. Там выявили оскольчатый перелом крыла левой повздошной кости, множественные переломы ребер слева, травматический шок.
Инспекция труда провела проверку в организации и признала, что МУП нарушил требования охраны труда и допустил неподготовленного сотрудника к опасной работе. Также у работников не было индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.