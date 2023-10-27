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XX Премия Рунета: стали известны номинации и специальные награды

XX Премия Рунета: стали известны номинации и специальные награды

27 октября 2023, 19:39
Фото: РАЭК
На площадке ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой организаторы и партнеры одной из самых значимых отраслевых наград проинформировали о предстоящей XX Премии Рунета.

Как сообщает properm.ru, организацией конкурса занимается РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций). Поддержку в подготовке и проведении мероприятия оказывают Минцифры России, автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», Координационный центр доменов .RU/.РФ.

На официальном сайте премии уже сейчас можно номинировать компанию или организацию, которая смогла внести значимый вклад в модернизацию российской интернет-отрасли в 2022–2023 годах.

«Премия Рунета будет вручена уже в юбилейный, 20 раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета. Каждый год нам приятно видеть эмоции представителей компаний, которые поднимаются на сцену за так называемым в народе интернет-оскаром — RU-статуэткой. Здорово вместе с ключевыми представителями цифрового контура России определять наше цифровое будущее, полное здоровой конкуренции», — оценил значимость премии для развития отрасли директор РАЭК Сергей Гребенников.

При этом он также рассказал, что прием заявок на участие в конкурсном отборе в этом году решено было продлить — он будет вестись до 28 ноября.

В этом году желающие продемонстрировать свои достижения в развитии отрасли имеют возможность направить заявки в шести основных номинациях, таких как «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации».

Кроме того, выделен ряд спецноминаций: «Подкасты и цифровой контент», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в Сети», «Цифровая экономика», «Социальные и благотворительные проекты», «Детский Рунет», «Информационная безопасность», «За вклад в развитие национальных доменов».

Как уже сложилось, в рамках премии будет организовано народное голосование: по решению большинства голосов пользователей будет определен блогер года — наиболее влиятельная персона Рунета, которая смогла внести самый серьезный вклад в развитие отечественного сегмента сети Интернет. Номинировать достойного такого титула блогера можно с 27 октября.

Одним из наиболее интересных нововведений года можно считать учреждение специальной награды — организаторы мероприятия намерены сформировать десятку самых значимых персон Рунета и десятку организаций, которые, по оценке экспертов, сильнее всего повлияли на становление интернет-индустрии в нашей стране на протяжении последнего 20-летия.

Информационным партнером Премии Рунета традиционно выступает медиахолдинг 1MI.

#Общество
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