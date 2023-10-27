Жителей Екатеринбурга напугали новостями о педофиле

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Однако этот же фоторобот «гулял» по интернету еще в 2015 году. Тогда же правоохранители заявляли, что это фейк, пишет е1.
Те не менее в заново появившейся в соцсетях ориентировке сказано, что мужчина с фоторобота домогается детей.
Было нападение на ребенка. На вид мужчине 30 лет, ездит на серебристой «девятке». Вчера нападение было в центре, тоже на ребенка. Девочку 11 лет пытался увезти, — сказано в сообщении.
В полиции же отметили, что никаких данных о нападении на девочку к ним не поступало. Однако подобные посты встречались и в пабликах других городов — Ижевске, Перми, Рязани.
Впервые этот фоторобот стали рассылать в интернете в 2015 году в Уфе.