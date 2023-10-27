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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

До Екатеринбурга дошел фейк о педофиле

Жителей Екатеринбурга напугали новостями о педофиле

27 октября 2023, 13:47
Фото: Midjourney

До Екатеринбурга дошел фейк о педофиле

В пабликах Екатеринбурга распространяется старый фейк о педофиле. Доверчивые граждане публикуют фоторобот некоего мужчины, который якобы является педофилом.

Однако этот же фоторобот «гулял» по интернету еще в 2015 году. Тогда же правоохранители заявляли, что это фейк, пишет е1.

Те не менее в заново появившейся в соцсетях ориентировке сказано, что мужчина с фоторобота домогается детей.

Было нападение на ребенка. На вид мужчине 30 лет, ездит на серебристой «девятке». Вчера нападение было в центре, тоже на ребенка. Девочку 11 лет пытался увезти, — сказано в сообщении.

В полиции же отметили, что никаких данных о нападении на девочку к ним не поступало. Однако подобные посты встречались и в пабликах других городов — Ижевске, Перми, Рязани.

Впервые этот фоторобот стали рассылать в интернете в 2015 году в Уфе.

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#Происшествия#Полиция#Фейк#Педофил#Соцсети#Правоохранители#Екатеринбург#Ориентировка#Дарья Сорокина
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