tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Коммунисты пожаловались мэру Екатеринбурга Орлову на строительство исправцентра

Жители Екатеринбурга пожаловались мэру на строительство исправцентра около детсада

27 октября 2023, 09:02
Фото: 1MI

Коммунисты пожаловались мэру Екатеринбурга Орлову на строительство исправцентра

Жители высказались против появления исправцентра рядом с детским садом и школой на Уктусе в Екатеринбурге.

Парламентарии составили письмо, которое отправили мэру города Алексею Орлову. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев.

Под письмом помимо руководителя фракции коммунистов подписались Игорь Аксенов, Григорий Бачериков, Станислав Блохин, Евгений Букреев, Олег Гордеев, Габбас Даутов, Тарас Исаков и Римма Скоморохова.

Жители микрорайона Уктус не хотят, чтобы рядом с их домами и детским садом появилось учреждение ГУФСИН, которое планируют открыть на улице Просторная, д. 1, утверждают в письме депутаты.

В настоящее время микрорайон Уктус активно застраивается жилой застройкой, семьи с детьми — эта та категория граждан, которая выбирает жилье в данном микрорайоне. Рядом с предполагаемым местом размещения УФИЦ находится школа №131, неподалеку возводится здание новой школы. Размещение УФИЦ в жилом районе считаем нелогичным и абсурдным. Выбор данного места вызывает массу негодования у жителей Екатеринбурга, — пишут в письме депутаты.

Отметим, что на территории Свердловской области работают пять УФИЦ. Все они находятся либо на территориях исправительных колоний, либо на территориях предприятий, на которых работают осужденные.

Также в письме сказано, что Чкаловский район нуждается в социальных объектах. Поэтому в данном здании можно было бы расположить детский сад, школу, больницу или досуговый центр.

Ранее жители микрорайона Уктус обратились к заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву. Они попросили его изменить место расположения УФИЦ. Поэтому они также отправили Дмитрию Медведеву карту с предполагаемым путем передвижения осужденных и своих детей.

В свердловском УФСИН прокомментировали строительство исправцентра у школы на Уктусе
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбуржцы предложили сделать исправцентр в здании обанкротившегося вузаВ мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах создания исправцентраВ Екатеринбурге бывший санаторий на Уктусе станет исправцентром ФСИН
#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Детский сад#Школа#Дмитрий Медведев#Депутаты#ГУФСИН#Социальные объекты#Исправительные колонии#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49