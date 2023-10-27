Жители Екатеринбурга пожаловались мэру на строительство исправцентра около детсада

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Парламентарии составили письмо, которое отправили мэру города Алексею Орлову. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев.
Под письмом помимо руководителя фракции коммунистов подписались Игорь Аксенов, Григорий Бачериков, Станислав Блохин, Евгений Букреев, Олег Гордеев, Габбас Даутов, Тарас Исаков и Римма Скоморохова.
Жители микрорайона Уктус не хотят, чтобы рядом с их домами и детским садом появилось учреждение ГУФСИН, которое планируют открыть на улице Просторная, д. 1, утверждают в письме депутаты.
В настоящее время микрорайон Уктус активно застраивается жилой застройкой, семьи с детьми — эта та категория граждан, которая выбирает жилье в данном микрорайоне. Рядом с предполагаемым местом размещения УФИЦ находится школа №131, неподалеку возводится здание новой школы. Размещение УФИЦ в жилом районе считаем нелогичным и абсурдным. Выбор данного места вызывает массу негодования у жителей Екатеринбурга, — пишут в письме депутаты.
Отметим, что на территории Свердловской области работают пять УФИЦ. Все они находятся либо на территориях исправительных колоний, либо на территориях предприятий, на которых работают осужденные.
Также в письме сказано, что Чкаловский район нуждается в социальных объектах. Поэтому в данном здании можно было бы расположить детский сад, школу, больницу или досуговый центр.
Ранее жители микрорайона Уктус обратились к заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву. Они попросили его изменить место расположения УФИЦ. Поэтому они также отправили Дмитрию Медведеву карту с предполагаемым путем передвижения осужденных и своих детей.