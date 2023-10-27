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Жительница Екатеринбурга до смерти забила свою знакомую

Жительница Екатеринбурга избила свою знакомую и оставила умирать в подъезде

27 октября 2023, 09:31
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга до смерти забила свою знакомую

Жительница Екатеринбурга Свердловской области приговорена к семи годам колонии общего режима за то, что избила свою знакомую. Женщина скончалась.

Так, екатеринбурженка Зиля обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Инцидент случился 20 декабря 2022 года. Женщины находились в одной из квартир дома на улице Ильича. Они распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт из-за предполагаемой кражи денег с банковской карты общего знакомого.

Зиля в ходе ссоры с силой нанесла несколько ударов по голове своей оппонентке. Также она стала ее пинать ногами по разным частям тела. При этом потерпевшая сопротивления ей не оказывала. В последствии она потеряла сознание.

По просьбе нападавшей двое мужчин, находившихся в этот момент в квартире, вынесли женщину в подъезд. Прибывший на вызов врач скорой помощи констатировал смерть.

Свою вину в преступлении Зиля не признала. Она заявила, что ударила 4 раза знакомую за жестокое обращение с животными. Однако суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Напомним, ранее обвинение в покушении на убийство было предъявлено жителю Екатеринбурга. Сначала он издевался над своей девушкой в гараже, а затем попытался ее увезти в лес и убить.

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