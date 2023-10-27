Жительница Екатеринбурга избила свою знакомую и оставила умирать в подъезде

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Так, екатеринбурженка Зиля обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Инцидент случился 20 декабря 2022 года. Женщины находились в одной из квартир дома на улице Ильича. Они распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт из-за предполагаемой кражи денег с банковской карты общего знакомого.
Зиля в ходе ссоры с силой нанесла несколько ударов по голове своей оппонентке. Также она стала ее пинать ногами по разным частям тела. При этом потерпевшая сопротивления ей не оказывала. В последствии она потеряла сознание.
По просьбе нападавшей двое мужчин, находившихся в этот момент в квартире, вынесли женщину в подъезд. Прибывший на вызов врач скорой помощи констатировал смерть.
Свою вину в преступлении Зиля не признала. Она заявила, что ударила 4 раза знакомую за жестокое обращение с животными. Однако суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.
Напомним, ранее обвинение в покушении на убийство было предъявлено жителю Екатеринбурга. Сначала он издевался над своей девушкой в гараже, а затем попытался ее увезти в лес и убить.