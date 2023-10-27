Жительница Екатеринбурга судится с больницей из-за порезанного кишечника

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В больнице ей сделали операцию, после которой она несколько дней ощущала сильные боли, пишет «КП-Екатеринбург». В итоге за полторы недели она пережила пять операций. Ей даже установили калоприемник, который она смогла снять только летом.
В случившемся Оксана винит медиков. Она рассказала, что во время первой операции ей удалили часть яичника. При этом женщина утверждает, что ей изуродовали живот.
После операции женщина ощущала сильные боли. Она пожаловалась на них. Тогда пациентку перевезли в другую больницу. Там ей снова сделали операцию на яичнике, но боль продолжила расти. Также началась рвота. Так она вновь оказалась в хирургическом отделении.
Присутствовала и та же врач-хирург, проводившая операцию ранее. Искали перфорацию. Как я поняла, она должна была принять ошибку, допущенную при манипуляции, — сообщила Оксана.
Врачи выяснили, что причина болей — гнойный перитонит, возникший из-за дыры в кишечнике. Вновь сделали операцию. Из больницы Оксана вышла в марте.
Мне разрезали весь живот, чтобы найти дыру и откачать скопившиеся каловые массы. Врачи так и не стали говорить, что участок кишечника поврежден, — добавила Оксана.
У женщины двое детей, 16 и 5 лет. Во время болезни она не могла заниматься их воспитанием. С СВО вернулся ее муж и они стали судиться с медиками и требовать компенсацию.
Страховая компания сообщила семье, что обяжет медицинское учреждение выплатить компенсацию женщине.