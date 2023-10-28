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15 школьников из Нижнего Тагила приняли участие в экофоруме

15 юных экологов из Нижнего Тагила стали победителями в номинации экофорума

28 октября 2023, 11:22
Фото: Управление образования в Нижнем Тагиле

15 школьников из Нижнего Тагила приняли участие в экофоруме

15 школьников из Нижнего Тагила, находившаяся в составе сборной команды Свердловской области, приняла участие в первом всероссийском экологическом форуме. Ребята стали победителями.

Форум длился на протяжении нескольких недель. Дети исследовали виды растений, с помощью которых озеленяют города и поселки, изучали различные доступные формы и методики озеленения, рассказали в Управлении образования в Нижнем Тагиле.

В итоге школьники создали проект, который успешно защитили в Челябинске. Данная работа победила в номинации «Зеленые легкие планеты».

Кроме того во время Форума подростки защитили индивидуальные экологические проекты, которые были включены в сборник материалов Форума.

Напомним, в Североуральске прошел экологический урок для учеников пятых и седьмых классов. Мероприятие состоялось в лесу у школы №15 в поселке «Третий Северный». Школьники собирали почву и мох для анализов.

Лес vs свалка. Экспертизу почвы и мха в этих локациях провели школьники Североуральска
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#Нижний Тагил#Экология#Дети#Школьники#Форум#Проект#Мероприятие#Управление образования#Защита#Победители#Озеленение#Растения#Экологический проект#Елизавета Зиборова
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