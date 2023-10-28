15 юных экологов из Нижнего Тагила стали победителями в номинации экофорума

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Форум длился на протяжении нескольких недель. Дети исследовали виды растений, с помощью которых озеленяют города и поселки, изучали различные доступные формы и методики озеленения, рассказали в Управлении образования в Нижнем Тагиле.
В итоге школьники создали проект, который успешно защитили в Челябинске. Данная работа победила в номинации «Зеленые легкие планеты».
Кроме того во время Форума подростки защитили индивидуальные экологические проекты, которые были включены в сборник материалов Форума.
Напомним, в Североуральске прошел экологический урок для учеников пятых и седьмых классов. Мероприятие состоялось в лесу у школы №15 в поселке «Третий Северный». Школьники собирали почву и мох для анализов.