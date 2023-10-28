Были в разводе, но жили вместе. В Екатеринбурге зарезали двух пенсионеров

Некоторое время назад супруги перестали выходить на связь с родственниками. Когда они приехали домой к пенсионерам, то обнаружили их убитыми, сообщает talegram-канал Mash. Известно, что пара развелась, но продолжала жить в одной квартире. Кроме того, у погибшей был вклад в банке на 13 млн рублей, еще 7 млн она хранила дома.