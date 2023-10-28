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В Екатеринбурге в собственной квартире убили двух пенсионеров

Были в разводе, но жили вместе. В Екатеринбурге зарезали двух пенсионеров

28 октября 2023, 13:11
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в собственной квартире убили двух пенсионеров

Пожилых мужчину и женщину обнаружили зарезанными в собственной квартире в Екатеринбурге. Убийство произошло на улице Новгородцевой, 25/2.

Некоторое время назад супруги перестали выходить на связь с родственниками. Когда они приехали домой к пенсионерам, то обнаружили их убитыми, сообщает talegram-канал Mash. Известно, что пара развелась, но продолжала жить в одной квартире. Кроме того, у погибшей был вклад в банке на 13 млн рублей, еще 7 млн она хранила дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух человек». На месте происшествия проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления. Расследование дела находится на контроле руководства следственного управления, сообщили в региональном СК.

Также на месте работают сотрудники полиции.

Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправной деятельности. Раскрытие преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД по Свердловской области, — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Напомним, ранее в Екатеринбурге под стражу был взят местный житель за то, что во время ссоры с бывшей сожительницей прибил ее ноги к доске, затем поджог, а после попытался вывезти в лес, чтобы убить.

Прибил ноги к доске и поджег: житель Екатеринбурга чуть не убил сожительницу
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#Происшествия#Следственный комитет#Пенсионеры#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Анна Григорьева#Екатеринбург
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