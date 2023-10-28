Чердак и комната общежития сгорели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00.35. Оказалось, что в комнате на третьем этаже загорелось домашнее имущество жильцов, также огонь перекинулся на чердак. В итоге площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
В тушении огня были задействованы 15 пожарных и пять единиц техники. Одного человека сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать с помощью спасустройства. Еще трое жильцов вышли из здания сами. Пострадавших в пожаре не было.
Напомним, 25 октября в пожаре на улице Привокзальная в Нижнем Тагиле пострадала женщина. Она успела выбежать из дома, когда он загорелся, но огонь все-таки задел ее. Пострадавшую госпитализировали с ожогами второй степени.