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Published Сегодня, 14:52

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Пожар в общежитии произошел в Нижнем Тагиле

Чердак и комната общежития сгорели в Нижнем Тагиле

28 октября 2023, 14:52
Фото: Midjourney

Пожар в общежитии произошел в Нижнем Тагиле

В ночь на 28 октября в Нижнем Тагиле загорелась комната в общежитии на улице Тагильская, 5. Также огонь повредил чердачное перекрытие.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00.35. Оказалось, что в комнате на третьем этаже загорелось домашнее имущество жильцов, также огонь перекинулся на чердак. В итоге площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

В тушении огня были задействованы 15 пожарных и пять единиц техники. Одного человека сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать с помощью спасустройства. Еще трое жильцов вышли из здания сами. Пострадавших в пожаре не было.

Напомним, 25 октября в пожаре на улице Привокзальная в Нижнем Тагиле пострадала женщина. Она успела выбежать из дома, когда он загорелся, но огонь все-таки задел ее. Пострадавшую госпитализировали с ожогами второй степени.

Жительница Нижнего Тагила выбегала из горящего дома и обгорела
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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Эвакуация#Общежитие#Анна Григорьева#МЧС
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