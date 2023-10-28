Машина в кювете: две женщины пострадали в жестком ДТП под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:36
Женщина, сидевшая за рулем Renault, ехала на высокой скорости. В какой-то момент она не справилась с управлением и столкнулась с иномаркой Honda, которой управляла 46-летняя женщина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В аварии пострадали обе женщины. Их отвезли в больницу. Результаты освидетельствования показали, что в момент столкновения обе пострадавшие были трезвыми.
Напомним, 26 октября 2023 года на трассе Пермь — Екатеринбург произошла дорожная авария с участием двух грузовых машин.