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Два человека пострадали в ДТП под Верхней Пышмой

Машина в кювете: две женщины пострадали в жестком ДТП под Верхней Пышмой

28 октября 2023, 07:36
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Два человека пострадали в ДТП под Верхней Пышмой

53-летняя женщина, управлявшая автомобилем Renault Sandero, столкнулась с Honda Civic. Авария случилась утром 27 октября 2023 года.

Женщина, сидевшая за рулем Renault, ехала на высокой скорости. В какой-то момент она не справилась с управлением и столкнулась с иномаркой Honda, которой управляла 46-летняя женщина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадали обе женщины. Их отвезли в больницу. Результаты освидетельствования показали, что в момент столкновения обе пострадавшие были трезвыми.

Напомним, 26 октября 2023 года на трассе Пермь — Екатеринбург произошла дорожная авария с участием двух грузовых машин.

Два грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
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